Scegliere Iliad come proprio operatore telefonico potrebbe essere una delle scelte migliori che si possano fare.

L’operatore telefonico Iliad, è relativamente nuovo sul mercato italiano, tuttavia ha conquistato il cuore di tanti utenti.

Ma qual è il segreto che rende Iliad così speciale?

Sicuramente, uno dei motivi principali per cui gli utenti scelgono di porre la propria fiducia nei confronti di Iliad, è il concetto di trasparenza, introdotto proprio dall’operatore francese.

Infatti, la politica di Iliad è quella di proporre dei pacchetti di offerte chiari e del tutto trasparenti, senza alcun tipo di aggiunta di prezzo nel corso del tempo. Le promozioni di Iliad, infatti, rimangono con il prezzo bloccato per sempre, e ciò, insieme all’ottima qualità dei servizi, spinge gli utenti a sottoscrivere dei contratti con Iliad.

Iliad: promozioni trasparenti a prezzi stracciati

Come detto in precedenza, qualità e trasparenza sono sicuramente gli aggettivi migliori per descrivere Iliad.

Ma vediamo nel concreto, quali sono le offerte proposte dall’operatore francese.

La prima offerta che descriveremo è Giga 120, una promozione che prevede minuti e SMS illimitati e 120 giga di Internet a soli 7,99 euro al mese per sempre, e con un costo di attivazione della Sim di 9,99 euro.

Tuttavia, la promozione più intrigante, e sicuramente Giga 180, promo che offre minuti e SMS illimitati e 180 giga di Internet in 5G, per un totale di 9,99 euo al mese per sempre, è un costo di attivazione della Sim di 9,99 euro.

Per gli utenti che avessero bisogno di più giga, Iliad propone Giga 250, con minuti SMS illimitati e ben 250 giga di Internet in 5G, a soli 11,99 euro al mese per sempre e un costo di attivazione della Sim di 9,99 euro.

L’operatore propone, inoltre, delle promozioni solo giga o solo minuti, come Dati 350, che prevede 350 giga di Internet a soli 14,99 euro al mese per sempre, oppure Voce, promo che prevede minuti e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese per sempre, entrambe le offerte hanno un costo di attivazione della Sim di 9,99 euro.