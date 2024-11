Stando alle ultime discrete, sembra che Intel potrebbe presentare la sua nuova GPU Battlemage il prossimo mese, l’indiscrezione arriva direttamente da un’immagine teaser condivisa dal famosissimo data miner Tomasz Gawronski, con quest’ultima che non fa altro che alimentare le voci su un imminente annuncio.

L’annuncio di per sé non è una grandissima novità dal momento che ovviamente quest’ultimo doveva arrivare prima o poi, assume però particolari risonanza all’interno della competizione che nasce con AMD e Nvidia, Le quali hanno un programma di lancio che prevede l’annuncio delle loro nuove GPU per gennaio 2025, ovviamente ciò apre ad uno scenario decisamente interessante.

Giocare d’anticipo

Annunciare in anticipo la sua nuova GPU basata su architettura Xe2, potrebbe giovare fortemente a Intel, dal momento che in caso di feedback positivo potrebbe garantire delle vendite decisamente importanti a causa del vuoto di mercato legato al mese di anticipo del lancio, ovviamente si tratta di una visione abbastanza idilliaca che deve tirare i conti con tantissime variabili, in primis la fedeltà dei consumatori verso marchi consolidati potrebbe rappresentare un ostacolo importante, un altro elemento da prendere in considerazione e poi legato al fatto che Intel deve dimostrare di aver migliorato in maniera importante la qualità dei suoi driver, i quali da sempre hanno rappresentato un elemento critico.

Di conseguenza, Intel per fare la differenza potrebbe puntare su prezzi decisamente competitivi e configurazioni con elevate quantità di RAM, ciò si traduce in parole povere nell’offrire modelli da 12 o 16 GB a prezzi da fasce economica, cosa che potrebbe sicuramente far gola a molti.

In ultimo c’è da considerare il fatto che se Intel riuscirà a lanciare le sue nuove GPU in tempo per la stagione natalizia, ovviamente potrebbe giovare dei vantaggi legati a quest’ultima, gli scaffali dei negozi infatti sono da sempre oggetto dei desideri, soprattutto in questo periodo di regali e acquisti.