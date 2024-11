Il Black Friday di Amazon porta con sé tantissime offerte speciali, anche il nuovo MSI Cyborg 15, notebook di ultima generazione e di qualità superiore al normale, viene effettivamente coinvolto con uno sconto da non trascurare assolutamente.

Il prodotto presenta un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, tecnologia IPS LCD che però viene impreziosita con un refresh rate maggiorato, capace appunto di raggiungere i 144Hz, così da poter godere di una maggiore fluidità generale. Il processore è Intel Core Ultra 7 155H, SoC recentissimo e molto performante, che viene affiancato da una Nvidia RTX 4050, con 6GB di GDDR6 dedicati. La configurazione si completa con la presenza di un SSD da 1TB PCIe4 e da 16GB di RAM DDR5.

MSI Cyborg 15: l’offerta migliore attiva su Amazon

Un’ottima occasione per risparmiare sull’acquisto di un notebook dalla qualità superiore al normale, in questi giorni di Amazon Black Friday, infatti, arriva la possibilità di mettere le mani su MSI Cyborg 15 a soli 999 euro, risparmiando all’incirca 100 euro dal suo listino originario. L’acquisto è da effettuare premendo qui.

Sistema operativo Windows 11 Pro con MSI AI Engine, che regola in autonomia le impostazioni per rendere al massimo, oltre a AI Artist powered by MSI, per la creazione di immagini direttamente sul laptop, il dispositivo raggiunge dimensioni di 35,9 x 25 x 2,3 centimetri, con una buonissima dotazione di connettori fisici: una HDMI, una ethernet classica, 3 USB, per un totale quindi ci 5 connettori in ingresso. La batteria è un componente da 53,5 Wh, a 3 celle in polimero di litio, è capace di garantire una più che discreta autonomia, fermo restando che, data la sua anima da gaming, non riesce ad essere così estesa come altri modelli in commercio.