WhatsApp non ha di certo bisogno di presentazioni, visto che si tratta probabilmente dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nella gran maggior parte degli Stati del mondo.

Eppure di questa piattaforma si parla in continuazione, proprio grazie ai continui aggiornamenti che permettono di rendere WhatsApp sempre al centro dell’attenzione.

Il segreto dell’app di Meta, infatti, è proprio quello di reinventarsi in continuazione, integrando sempre nuove funzionalità che riusciranno a tenere incollato l’utente al proprio smartphone.

Nelle scorse settimane, WhatsApp ha introdotto delle novità che verranno rilasciate a breve a tutti gli utenti, rendendo l’applicazione sempre più necessaria e utile.

WhatsApp: ecco le novità in arrivo sulla piattaforma

Come detto in precedenza, WhatsApp è solita aggiornare la sua applicazione in modo ciclico, in modo tale da introdurre sempre delle ottime novità che appassionano gli utenti.

Vediamo quali saranno le novità in arrivo nelle prossime settimane.

Una delle novità che è già stata introdotta nei giorni scorsi sono le Bozze. Adesso, infatti, se si scrive un messaggio e poi si esce dalla chat per qualsiasi motivo, il testo scritto verrà segnalato come bozza, e potrà essere ripreso in qualsiasi momento dall’utente.

Un’altra funzione abbastanza recente, riguarda invece la fotocamera, o più precisamente il suo accesso. La funzione di cui si parla, permette agli utenti di accedere alla galleria in modo semplice e veloce, solamente tenendo premuto il tasto ‘+’ accanto all’area di testo. In questo modo non appariranno più le varie opzioni, ma si verrà rimandati direttamente alla galleria del proprio smartphone.

Infine, l’ultima novità del momento è un’animazione relativa alle feste in arrivo.

Con l’incombenza delle festività natalizie, WhatsApp ha deciso di introdurre, tra le emoji scelte per reagire a un messaggio, un festone che fa esplodere i propri coriandoli. Si tratta di un’idea davvero innovativa per rispondere ai messaggi di auguri durante il Natale.