WhatsApp continua a introdurre novità e miglioramenti nella sua versione Beta. In tal modo offre agli utenti un’anteprima delle funzionalità future. A tal proposito, è stato rilasciato un aggiornamento per la versione 2.24.24.16. Quest’ultima introduce una modifica significativa alla gestione della galleria multimediale. Nello specifico, sta per arrivare una nuova scorciatoia per accedere rapidamente alla galleria direttamente dall’interfaccia delle chat. Come funziona la nuova opzione?

WhatsApp rilascia una nuova funzione per la galleria

La funzionalità in arrivo è stata posizionata in modo strategico nella barra di immissione del testo. È situata accanto all’icona dedicata alla fotocamera. Grazie a tale aggiunta, gli utenti possono ora selezionare e condividere con maggiore facilità i contenuti multimediali archiviati sul proprio dispositivo. Con un solo tocco, inviare foto e video diventa più intuitivo e veloce. Si tratta di un’opzione che migliora l’esperienza d’uso totale dell’applicazione.

Al momento, la nuova funzione è disponibile solo per alcuni utenti. Nello specifico, coloro che partecipano al programma Beta di WhatsApp. Tale approccio consente al team di sviluppo della piattaforma di raccogliere feedback preziosi e valutare l’efficacia della modifica. Tutto ciò prima di un eventuale rilascio nella versione stabile dell’app. È una prassi comune per WhatsApp testare nuove caratteristiche in un ambiente controllato. Così da identificare eventuali problemi o ottimizzazioni necessarie prima di estenderle a tutti gli utenti.

L’introduzione di scorciatoie come quest’ultima rappresenta un importante miglioramento per la piattaforma. La funzione risponde alle esigenze degli utenti. Inoltre, ottimizza le funzionalità più utilizzate. Se la funzione dovesse ricevere un riscontro positivo dagli utenti Beta, è probabile che venga implementata anche nella versione stabile di WhatsApp. Confermando così l’impegno del team nello sviluppo di un’app sempre più pratica e funzionale. Non resta che attendere per scoprire quale sarà il futuro della nuova scorciatoia riservata alla galleria. Dopo i primi feedback sarà possibile scoprire quando e se la funzionalità arriverà per tutti gli utenti.