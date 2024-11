WhatsApp si prepara a un nuovo restyling grafico, introducendo modifiche che promettono di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti. Una delle novità principali riguarda le icone di profilo: le tradizionali immagini grigie, visibili quando manca una foto, saranno sostituite da alternative colorate. Gli utenti potranno scegliere una tonalità per “marchiare” cromaticamente contatti o gruppi, facilitando l’individuazione di profili privi di immagine. Questo aggiornamento semplifica l’organizzazione visiva, trasformando ogni contatto o chat in un punto di riferimento più chiaro e immediato. La funzione sarà estesa anche alle chat di gruppo e alle community, rendendo più pratico distinguere rapidamente tra diverse conversazioni.

WhatsApp si rifà il look

Oltre a questa innovazione, WhatsApp sta lavorando su una rivisitazione generale dei temi dell’app. Nella modalità chiara, il classico verde sarà sostituito dal nero, mentre nella modalità scura predominerà il bianco. Questi cambiamenti puntano a un’estetica più moderna, minimalista e leggibile, adattandosi meglio ai gusti e alle esigenze degli utenti. Gli sviluppatori stanno completando gli ultimi ritocchi, preparando il terreno per un lancio che promette di ridefinire l’aspetto visivo della piattaforma.

Un altro aggiornamento significativo riguarda il tab Community, già disponibile per alcuni utenti nella versione 2.24.24.14. La nuova interfaccia si distingue per un design più essenziale e compatto. Le sezioni occupano meno spazio rispetto al passato, favorendo una navigazione più ordinata e chiara. Ogni sezione include un tasto dedicato che consente di visualizzare tutte le chat di gruppo collegate a una determinata community, semplificando la gestione dei gruppi e migliorando l’accessibilità delle informazioni.

In aggiunta, è stato introdotto un pulsante flottante per creare nuove community in maniera più intuitiva e veloce. Anche il tasto per la gestione delle chat di gruppo è stato ottimizzato, spostandolo sulla stessa riga del nome della community. Questo nuovo posizionamento contribuisce a rendere l’interfaccia più funzionale e ordinata. Gli aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo verso un’app più personalizzabile, intuitiva e all’avanguardia, confermando l’impegno di WhatsApp nel soddisfare le aspettative degli utenti.