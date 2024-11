WhatsApp: le 3 funzioni segrete che bisogna conoscere subito

Vi siete mai chiesti quali funzionalità potrebbero implementare le vostre possibilità al di fuori di quelle concesse da WhatsApp? Effettivamente esistono degli applicativi esterni che rendono l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo ancora più interessante, anche andando controcorrente rispetto alle funzionalità che offre.

Per chi utilizza dispositivi Android, alcune app di terze parti in formato APK (scaricabili solo fuori dal Play Store) permettono di ampliare le possibilità del servizio. Vediamo tre delle funzioni più interessanti disponibili grazie a queste applicazioni.

Unseen: leggere i messaggi WhatsApp senza essere visti

Unseen è un’app che consente di leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp senza aggiornare l’ultimo accesso né risultare online. Una volta installata, intercetta le notifiche dei messaggi in tempo reale e le mostra in un’interfaccia dedicata. Questo permette agli utenti di restare completamente invisibili anche mentre leggono tutto ciò che arriva.

Whats Tracker: monitorare gli accessi degli altri

Whats Tracker è un’app utile per chi desidera capire i movimenti di altri utenti su WhatsApp. Una volta configurata, permette di selezionare numeri di telefono da monitorare, fornendo rapporti dettagliati sugli orari di accesso e uscita dall’applicazione. Ogni giorno, gli utenti possono consultare un report che riassume tutte le attività tracciate. Questo sistema è legale e rispetta la privacy, offrendo dati che WhatsApp già mostra a tutti.

WAMR: recupera i messaggi eliminati

WAMR è pensata per chi vuole leggere i messaggi eliminati appositamente eliminati dal proprio interlocutore dopo che li ha inviati in chat. L’app registra in tempo reale le notifiche e i contenuti ricevuti, memorizzandoli anche se vengono cancellati. È bene sapere, però, che questa funzione si attiva solo dal momento dell’installazione: non recupera messaggi eliminati in passato.

Tutte queste applicazioni sono gratuite e facilmente installabili, ma è importante scaricarle solo da fonti affidabili per evitare rischi alla sicurezza dello smartphone.