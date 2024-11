Scopri le offerte TIM Power Special, Iron e Supreme Easy con un mese gratis

Chiunque stesse pensando di cambiare operatore, deve sapere che TIM ha lanciato tre offerte davvero interessanti dedicate a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali. Queste promozioni includono tantissimi giga, minuti illimitati e altri vantaggi, il tutto a un prezzo mensile molto competitivo. Ecco i dettagli:

Power Special: 300 GB in 5G a 9,99€ al mese

La Power Special è perfetta per chi vuole navigare senza pensieri e alla massima velocità. È probabilmente questa l’offerta migliore in assoluto se si valutano i contenuti relazionati al prezzo mensile. Ecco il resoconto totale:

300 GB in 5G, ideali per streaming, videochiamate e download veloci;

in 5G, ideali per streaming, videochiamate e download veloci; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 200 SMS da inviare a chi vuoi;

Tutto questo a soli 9,99€ al mese, con il primo mese gratis. Peraltro sono disponibili anche dei giga per navigare sul web quando ci si trova all’estero.

TIM Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99€ al mese

Se non avete bisogno del 5G e volete risparmiare, Power Iron è un’ottima opzione. Questa offerta comprende il meglio anche se in minor misura rispetto a quella indicata in precedenza. Ecco i contenuti:

150 GB in 4G;

in 4G; Minuti illimitati per chiamare senza limiti;

per chiamare senza limiti; 200 SMS per i tuoi messaggi.

Il costo? Solo 6,99€ al mese, con il primo mese incluso gratuitamente, esattamente come nel caso della Power Special.

Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

Con Power Supreme Easy, avete un buon compromesso tra giga e prezzo. L’offerta include:

200 GB in 4G;

in 4G; Minuti illimitati per parlare quanto vuoi;

per parlare quanto vuoi; 200 SMS a disposizione.

Anche in questo caso, il prezzo è super conveniente: 7,99€ al mese, con il primo mese gratis per chiunque la sceglie.

Tutte e tre le offerte hanno il vantaggio di essere economiche, con il primo mese gratuito e la possibilità di navigare o telefonare senza limiti. Ricordate che sono disponibili solo per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali.