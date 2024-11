Iliad va da 120 a 250 giga con il 5G e prezzi assurdi

Iliad propone tre offerte mobili che uniscono minuti e SMS illimitati a una grande quantità di giga per navigare in rete. Tutte le tariffe sono bloccate per sempre, senza costi nascosti e senza rimodulazioni.

Si parte dalla Giga 120: il prezzo è di 7,99€ al mese

Questa offerta include 120 GB di traffico dati in 4G, minuti e SMS senza limiti. È disponibile sia per chi passa a Iliad sia per chi è già cliente. I già clienti possono attivarla solo se hanno un’offerta che costa meno di 7,99€ al mese.

Iliad offre la Giga 180 a 9,99€ al mese

Con 180 GB di traffico in 5G e la solita formula di minuti ed SMS illimitati, questa è l’opzione giusta per chi cerca una connessione più veloce e una quantità maggiore di dati.

Con la Giga 250 il prezzo è di 11,99€ al mese

L’offerta più completa di Iliad offre 250 GB in 5G, minuti ed SMS senza limiti, adatta per chi utilizza molto il traffico dati anche per streaming o altre attività intensive.

Un’opportunità in più per chi sceglie Giga 180 o Giga 250

Bisogna tenere bene a mente che chi sceglie le due offerte provviste di 5G, può beneficiare di un gran vantaggio. Iliad permette infatti a coloro che hanno optato per soluzioni da almeno 9,99€ al mese di poter attivare anche la fibra ottica in sconto. Questa infatti passa da 24,99 a soli 19,99€ al mese. Il prezzo resterà tale finché l’utente non abbandonerà Iliad lato mobile passando ad un altro gestore. In quel caso la fibra resterà attiva ma al prezzo di 24,99€ al mese.

Prezzi garantiti senza rimodulazioni: Iliad dura per sempre

Un punto forte delle offerte Iliad è la totale trasparenza: i prezzi indicati non subiranno modifiche nel tempo. Questo significa che una volta attivata l’offerta, il costo mensile resterà sempre lo stesso.

Le proposte Iliad si adattano a diverse esigenze, offrendo un’ottima combinazione di dati, minuti e SMS a costi competitivi. Attivare una di queste tariffe è semplice e veloce, e rappresenta un’opzione vantaggiosa per chi cerca una soluzione stabile e affidabile.