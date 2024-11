Iliad ha presentato un’offerta che potrebbe rivoluzionare il mercato della telefonia mobile in Italia. Stiamo parlando di Iliad-Giga 180. Con soli 9,99€ al mese, il piano include 180GB di dati da utilizzare su reti 4G, 4G+, e 5G, senza costi nascosti e con il prezzo bloccato. Tra i vantaggi principali figurano chiamate e SMS illimitati verso numeri italiani e oltre 60 paesi internazionali. La promo non si limita a fornire un’enorme quantità di traffico dati, ma punta anche sulla trasparenza e sull’assenza di sorprese. Una volta superata la soglia di 180GB, gli utenti potranno continuare a navigare a un costo di 0,90 centesimi per ogni 100MB in più. Ovviamente previo consenso.

Iliad: roaming europeo e costi di attivazione

Tale promo si arricchisce poi di numerosi servizi extra. Come la possibilità di utilizzare l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e un sistema di controllo del credito residuo direttamente dall’area utente. In più, è incluso il servizio di segreteria telefonica con notifiche gratuite, la portabilità del numero senza costi aggiuntivi e la tecnologia VoLTE per chiamate di alta qualità.

Iliad Giga 180 non dimentica chi viaggia. Infatti nel pacchetto sono compresi 11GB di dati da utilizzare per il roaming all’interno dell’Unione Europea. Oltre a minuti e SMS illimitati per comunicare con numeri italiani ed europei. Questo aspetto garantisce una notevole libertà di utilizzo anche fuori dai confini nazionali.

L’attivazione dell’offerta ha un costo una tantum di 9,99 euro, che comprende la fornitura della SIM e la sua spedizione. Con queste caratteristiche, Iliad si conferma un operatore che punta su convenienza e chiarezza. Per maggiori informazioni o per aderire all’offerta, è possibile consultare il sito ufficiale.

Questa iniziativa rappresenta così un’ottima opportunità per chi cerca un piano ricco di servizi, con un prezzo accessibile e la garanzia di non incorrere in aumenti nel tempo. È un chiaro segnale dunque della competizione sempre più agguerrita nel settore della telefonia mobile.