Il robotaxi Tesla Cybercab realizzato dalla casa costruttrice statunitense con a capo Elon Musk continua ad attirare l’attenzione di tutti. Non a caso, nelle scorse un prototipo del robotaxi è stato avvistato proprio sulle strade della Gigafactory in Texas.

In merito a questo nuovo progetto che la casa automobilistica statunitense Tesla sta portando avanti, non possiamo non dire che rappresenta un vero e proprio passo avanti verso i veicoli a guida autonoma. Si parla, infatti, sempre più spesso di nuove tecnologie alla guida e di Full Self Driving. Scopriamo dunque tutti i dettagli sul prototipo che nelle scorse ore è stato intercettato in Texas.

Tesla Cybercab: il robotaxi in fase di test in Texas

Una vera e propria sfida quella che la casa automobilistica statunitense Tesla sta portando avanti con lo sviluppo dei suoi robotaxi. Non dimentichiamo che la guida autonoma è una tecnologia ricca di caratteristiche interessanti ma non mancano i problemi legati permessi e normative.

Come accennato in apertura, Tesla sta portando avanti importanti test che sono indispensabili per testare l’efficienza del mezzo. Ricordiamo, inoltre, che la scelta di effettuare i test in Texas non è casuale. Le normative legate ai test e collaudi dei veicoli a guida autonoma in Texas sono meno rigide rispetto a quelle attualmente in vigore in California.

Per quanto riguarda lo sviluppo del robotaxi, è importante sottolineare che per raggiungere un livello in grado di consentire di poterlo portare su strada il costruttore Tesla dovrà arrivare ad una versione in cui il conducente non è costretto a rimanere concentrato sulla guida. Sembrerebbe che Elon Musk punti a iniziare a proporre tale soluzione nel corso del 2025. Solamente con tale risultato il numero uno della casa automobilistica Tesla potrà commercializzare il suo robotaxi Cybercab. Non ci resta dunque che attendere tutti gli aggiornamenti al proposito e in merito a tutti i nuovi progetti di Musk.