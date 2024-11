CoopVoce: solo 4€ al mese per avere la nuova EVO 20

CoopVoce torna con un’offerta che fa gola a chi cerca semplicità, convenienza e servizi chiari. Si chiama EVO 20, ed è pensata per chi desidera spendere poco senza rinunciare a chiamate, messaggi e internet.

Cosa offre CoopVoce con la sua EVO 20

L’offerta garantisce ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, senza sorprese o limiti nascosti;

verso tutti i numeri nazionali, senza sorprese o limiti nascosti; 1000 SMS per chi preferisce ancora i messaggi tradizionali;

per chi preferisce ancora i messaggi tradizionali; 20 GB di traffico internet in 4G, per navigare, guardare video o usare i social senza pensieri.

Tutto questo al prezzo di 4,90 euro al mese. Ecco la novità che fa la differenza: il costo è per sempre. CoopVoce assicura che il prezzo non aumenterà nel tempo, un aspetto che pochi operatori possono garantire.

Attivazione gratuita fino al 27 novembre

Un altro punto a favore di EVO 20 è l’attivazione: chi sceglie di sottoscrivere l’offerta entro il 27 novembre 2024 non dovrà pagare alcun costo iniziale. Un incentivo che rende questa promozione ancora più interessante per chi sta pensando di cambiare operatore.

Quando CoopVoce lancia offerte di questo genere, lo fa veramente per tutti, senza frazionarle ma soprattutto senza relegarle solo ad alcuni utenti provenienti da determinati gestori. Si tratta di una soluzione davvero ideale per chi punta ad avere tutto senza strafare, magari basandosi su un contenuto come 20 giga che possono essere adatti al 70% delle persone. L’obiettivo principale è quello di battere la concorrenza mettendo a disposizione qualcosa di unico e con grande qualità.

Come attivare EVO 20

Per attivare EVO 20, basta recarsi in un punto vendita Coop o visitare il sito ufficiale di CoopVoce. È possibile mantenere il proprio numero o attivarne uno nuovo.

Con EVO 20, CoopVoce si posiziona come una scelta competitiva nel mercato delle offerte base, dimostrando che qualità e risparmio possono andare di pari passo. Se siete interessati, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di attivarla senza costi entro il 27 novembre.