A partire dal 28 novembre 2024, CoopVoce rivoluziona il mercato della telefonia mobile con l’offerta Evo Unlimited, pensata per il Black Friday. Tale promozione offre minuti e traffico dati illimitati, insieme a 1000 SMS, al costo di soli 9,90€ al mese. Per chi fosse interessato sarà possibile attivarla fino al 4 dicembre 2024, coprendo anche il Cyber Monday del 2 dicembre. L’offerta è dedicata sia ai nuovi clienti che ai già abbonati. Ma chi desidera attivare un nuovo numero non potrà aderirvi. Per i nuovi utenti è quindi necessaria la portabilità del numero. Mentre i clienti già attivi potranno passare a Evo Unlimited senza sostenere i soliti costi di cambio piano.

CoopVoce guarda al futuro: da TIM a Vodafone e l’arrivo del 5G

Un altro aspetto innovativo riguarda la totale assenza di limiti di velocità per il traffico dati, un passo davvero molto avanti rispetto a precedenti piani CoopVoce. Nonostante ciò, il contratto stabilisce che il traffico dati illimitato non deve però superare un consumo di 500GB mensili. In caso contrario, la velocità sarà ridotta a 32

Kbps. I nuovi clienti potranno attivare l’offerta anche tramite Self SIM, acquistabile presso i punti vendita Coop, ed include già il primo mese del piano. L’ attivazione è gratuita, rappresentando un ulteriore incentivo per chi sceglie questa soluzione.

Ma non è finita qui. CoopVoce si appresta a compiere un importante salto tecnologico. Infatti, dopo ben 17 anni di attività come operatore virtuale sulla linea TIM, dal 2024 inizierà a utilizzare la rete Vodafone. Garantendo così gli maggiore efficienza e una copertura migliorata. Entro il 2025 è previsto anche il lancio del 5G, una novità tanto attesa che spingerà CoopVoce direttamente tra i protagonisti del settore.

Oltre alla rete, l’operatore continua a innovarsi con strumenti come le eSIM e la possibilità di attivare offerte tramite SPID. Queste soluzioni semplificano la gestione del servizio, rendendolo più moderno e accessibile. Con Evo Unlimited e i futuri sviluppi tecnologici, CoopVoce punta quindi ad offrire un mix di servizi. Tra convenienza, affidabilità e trasparenza. Consolidando la sua posizione nel mercato della telefonia mobile e attirando un pubblico sempre più numeroso.