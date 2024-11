iOS 18.2: Apple migliorerà il tasto Camera Control con questa funzione

Tra gli aggiornamenti fisici che sono arrivati a bordo dei nuovi iPhone 16, il più importante ha riguardato senza ombra di dubbio il nuovo tasto Camera Control. Interamente dedicato al richiamo dell’app fotocamera e soprattutto all’utilizzo delle funzioni dedicate, questo non ha suscitato particolare scalpore una volta che gli smartphone sono giunti nelle mani degli utenti. A quanto pare però ben presto Apple potrebbe implementarne le funzionalità grazie al nuovo aggiornamento ad iOS 18.2.

Oltre alla possibilità di base di aprire la fotocamera direttamente, ora gli utenti potranno avviare la funzione anche quando lo smartphone è in stand-by. Il tutto dovrebbe essere possibile già in fase di configurazione iniziale, anche se almeno subito dopo il lancio, gli utenti dovranno abilitarla manualmente.

Apple rende il tasto Camera Control più utile con iOS 18.2

Secondo il noto analista Mark Gurman vicinissimo al mondo Apple, l’azienda di Cupertino potrebbe rendere ben presto disponibile una nuova opzione predefinita. Non servirà attivare lo schermo di iPhone per poter poi richiamare il tasto Camera Control per attivare la fotocamera.

Questo aggiornamento si inserisce in un contesto più ampio di critiche rivolte a Apple per la gestione del software. Il 2024 non è stato un anno facile per l’azienda, con numerosi problemi legati agli aggiornamenti per iPhone, iPad e persino Vision Pro. Questi problemi hanno messo a dura prova l’immagine di Apple come leader nella qualità del software e nell’innovazione.

Un’altra funzione chiave dell’iPhone 16, Apple Intelligence, è ancora in fase di distribuzione graduale e dovrebbe essere completata solo entro aprile 2025. Questa frammentazione delle novità, unita a un debutto non impeccabile, ha lasciato molti utenti insoddisfatti.

Nonostante l’introduzione di nuovi progetti ambiziosi, come dispositivi smart per la casa, i fan di Apple si chiedono se queste innovazioni giustifichino i problemi di qualità riscontrati nei prodotti di punta. Tuttavia, con iOS 18.2, Apple sembra finalmente iniziare a raddrizzare il tiro.