Il 2024 è stato senza alcun dubbio un anno in cui i vari costruttori del settore automotive ci hanno permesso di scoprire tanti nuovi modelli. Il 2025, però, si prepara ad essere un anno del tutto ricco di novità che non fanno che attirare l’attenzione di tutti gli appassionati di quattro ruote. Pensiamo alla casa automobilistica Alfa Romeo che, per il prossimo anno, prevede di presentare la nuova Alfa Romeo Stelvio.

Un nuovo modello che il costruttore ha deciso di affidare allo stabilimento di Cassino e che si contraddistinguerà grazie ad alcune differenze rispetto al modello attuale. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sulla nuova Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio: quasi tutto pronto per il debutto del 2025

Il nuovo anno si aprirà con tante novità interessanti a cui i diversi costruttori automobilistici hanno lavorato nel corso di questo 2024. Nel caso della casa automobilistica Alfa Romeo, la nuova Stelvio non può passare inosservata in quanto andrà ad introdurre delle nuove caratteristiche non presenti sull’attuale modello presente sul mercato.

Nello specifico, l’Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà basata sulla piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis, a differenza del modello attuale che dispone della piattaforma Giorgio. Per quanto riguarda la STLA Large, quest’ultima è nata con l’obiettivo di sfruttare sia i vantaggi delle auto elettriche che di quelle ibride. Non possiamo di certo non dire che le vetture del marchio si contraddistinguono sempre grazie ad una serie di specifiche tecniche che le rendono ottimali sia dal punto di vista dell’esperienza di guida che del comfort a bordo.

In merito alla Stelvio 2025, purtroppo, non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli. Quel che sappiamo è che la vettura sarà disegnata, come sempre accade, dal team di Alejandro Mesonero-Romanos. Inoltre, è probabile che le versioni proposte siano con singolo motore e con doppio motore e trazione integrale. Non ci resta, dunque, che attendere dettagli ufficiali.