L’operatore virtuale 1Mobile, che si appoggia alla rete Vodafone, ha recentemente prorogato tutte le sue offerte fino al 30 novembre 2024. Tra queste figurano le popolari Speed 5G 120 e Speed 5G 200, che includono la rete 5G senza costi aggiuntivi, e la nuova Special Gold Plus, che offre un’assistenza legale specifica per la circolazione stradale.

Le nuove offerte di 1Mobile

Le offerte Speed 5G 120 e Speed 5G 200 restano accessibili ai nuovi clienti con o senza portabilità. La prima include minuti illimitati, 50 SMS e 120 GB di traffico 5G a 7,90 euro al mese, mentre la seconda offre 200 GB al costo di 9,90 euro. In entrambi i casi, chi porta il proprio numero da un altro operatore ottiene il primo mese gratuito e uno sconto sui costi di attivazione. Tuttavia, la portabilità deve essere completata entro il primo rinnovo per evitare addebiti aggiuntivi.

Accanto a queste opzioni, l’operatore propone un ampio portafoglio di offerte in 4G o con opzione per il 5G. Tra queste spicca la Special Gold Plus, che include 180 GB di traffico e assistenza legale fornita da DAS Assicurazione, con un massimale per le spese legali di 3.000 euro. Inoltre, è ancora disponibile l’offerta Super 80, riservata esclusivamente ai clienti in portabilità, che propone 80 GB a 6,99 euro mensili dal secondo mese.

1Mobile si distingue anche per l’offerta XConnect, studiata per dispositivi IoT, e per la World 2XPlus, rivolta a chi necessita di minuti internazionali. L’operatore offre inoltre tariffe agevolate per il roaming in UE e opzioni dedicate ai viaggi extra-europei.

Dal punto di vista tecnologico, 1Mobile sfrutta la rete Vodafone con velocità 4G fino a 60 Mbps e una rete 5G che raggiunge i 2 Gbps. Per accedere al 5G, è necessario uno smartphone compatibile e una SIM di ultima generazione. Anche i già clienti possono effettuare il passaggio alle offerte Speed 5G, in alcuni casi gratuitamente. Infine, 1Mobile consente ai suoi utenti di rinnovare le offerte anticipatamente tramite app o sito, offrendo una flessibilità aggiuntiva per gestire il proprio traffico dati.