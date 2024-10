Richiamo per Alfa Romeo Tonale: rischio al pedale del freno

Alfa Romeo ha lanciato un richiamo ufficiale per alcuni modelli del crossover Tonale a causa di un problema al pedale del freno. Un errore di montaggio potrebbe causare il collasso del pedale durante la frenata. Cosa succede in questo caso? Qual è la portata reale di questo problema? L’azienda intanto ha confermato che il richiamo è globale, non limitandosi all’Europa. La stessa problematica colpisce anche la Dodge Hornet, costruita nello stesso stabilimento di Pomigliano d’Arco, in Italia. La Dodge condivide molti componenti con l’Alfa Romeo Tonale, quindi non sorprende che anche questo modello abbia il medesimo difetto al sistema frenante.

Quali soluzioni per gli automobilisti che posseggono un’Alfa Romeo Tonale?

Cosa fare se il pedale del freno dovesse cedere? Come ci si deve comportare? Alfa Romeo ha rassicurato i clienti, fornendo una procedura d’emergenza. Im caso di problematiche bisogna tirare e mantenere inserito il freno di stazionamento elettrico, posizionato sulla console centrale. In tal modo si arresta il veicolo in sicurezza. Una soluzione temporanea, certo, ma è sufficiente a tranquillizzare i proprietari? Probabilmente no, stiamo pur sempre parlando di una componente importante.

In aggiunta, il sistema di frenata autonoma d’emergenza (AEB) continuerà a funzionare, anche se il pedale dovesse collassare. Anche con questa funzione, il malfunzionamento del pedale è una grave criticità. Alfa Romeo ha dunque invitato tutti i clienti interessati a recarsi presso le officine autorizzate per risolvere definitivamente il problema.

I tecnici provvederanno a rinforzare il pedale e a garantire la sicurezza del sistema frenante. Non è la prima volta che un difetto di progettazione richiede interventi su larga scala. Questo richiamo, come detto, che tocca non solo il mercato europeo ma anche quello nordamericano, pone una domanda: quanto incide la qualità dell’assemblaggio su modelli condivisi? E poi, quanto è diffuso questo problema? I numeri esatti del richiamo non sono ancora stati resi pubblici, ma è chiaro che la situazione riguarda veicoli su tutti i mercati in cui l’Alfa Romeo Tonale e la Hornet sono vendute.