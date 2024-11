Il dispositivo Asus Zenbook Duo, equipaggiato con due schermi touch e un processore della serie IntelArrow Lake-H, è stato inserito nel listino dei device del rivenditore online Gear-up.me.

Un dispositivo che attira dunque l’attenzione di tantissimi appassionati di dispositivi tech visto che alla base del laptop trova spazio l’innovativo processore. Non a caso, proprio la presenza del processore Intel Arrow Lake-H non può assolutamente passare inosservata. Sappiamo bene, infatti, che il lancio di questo processore è previsto per inizio 2025 e, nello specifico, durante il mese di gennaio. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo Asus Zenbook Duo nel corso di questo nuovo articolo.

Asus Zenbook Duo: in listino con il processore Intel Arrow Lake-H

Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato già di vedere il laptop Asus Zenbook Duo con processore della serie Intel Arrow Lake-H già in un listino. A farlo è stato il rivenditore online Gear-up.me che ha sede negli Emirati Arabi Uniti. Un laptop che viene presentato con delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto e che non passano inosservate. Tra queste proprio la presenza di processore Intel Core Ultra 9 285H, 32GB di RAM, 2TB di storage SSD e due schermi touchscreen che consentono di svolgere una migliore esperienza d’uso durante l’utilizzo. Quel che sappiamo, al momento, è che il dispositivo è non disponibile ma nonostante ciò l’attenzione è alta considerando che presenta delle specifiche tecniche inevitabilmente interessanti.

L’inserimento nel listino dell’Asus Zenbook Duo da parte del rivenditore online Gear-up.me non rappresenta l’unico caso visto finora di laptop con processore Arrow Lake-H. Non a caso, infatti, alcuni benchmark presenti Geekbench 6 mostravano come protagonista proprio un Dell Pro Max 16. Anche in questo caso, in dispositivo era equipaggiato con un chip della serie Intel Arrow Lake-H. Non ci resta dunque che attendere ancora un po’ in vista del lancio ufficiale questi processori, previsto per gennaio 2025.