Ora anche OnePlus Pad 2 riceve l’aggiornamento a OxygenOS 15, basato su Android 15. Anche se ricca di novità, tale versione non include ancora le attese funzionalità AI. Quest’ultime, infatti, saranno disponibili solo entro la fine del mese. Tra le particolarità del nuovo sistema operativo spicca la possibilità di eseguire il downgrade a OxygenOS 14. Tale opzione è però limitata alle varianti IN, EU e GLO. L’aggiornamento è già in distribuzione nei mercati di India, Europa e oltre che per altri a livello globale. Mentre il rollout per il Nord America inizierà la prossima settimana.

OxygenOS 15: le principali caratteristiche

Con l’arrivo del nuovo sistema operativo, OnePlus introduce una serie di miglioramenti significativi. La nuova interfaccia grafica propone un design più raffinato. Le icone sono ridisegnate e presentano proporzioni e colori naturali. Inoltre, saranno accompagnate da effetti di animazione ultra per garantire una fluidità ottimale anche nelle app di terze parti. L’ottimizzazione del design comprende anche una standardizzazione degli angoli arrotondati per una coerenza visiva a livello di sistema.

Per la personalizzazione, il tema Flux offre nuove possibilità per l’Always-On Display, schermata di blocco e la schermata Home, introducendo effetti di profondità AI, texture in vetro e sfondi sfocati. Con l’arrivo di OxygenOS 15 gli avvisi live sono stati ripensati con un layout che facilita la visualizzazione delle informazioni, posizionandoli al centro dello schermo. Migliorando così anche l’interazione tramite capsule che si possono espandere o scorrere lateralmente per accedere rapidamente a più attività.

L’esperienza fotografica con OxygenOS 15 risulta migliorata da strumenti di modifica avanzati. La nuova funzione di editing reversibile consente di applicare e modificare le impostazioni precedenti senza interrompere il flusso creativo. Mentre l’integrazione tra fotocamera e filtri permette di intervenire facilmente sui dettagli delle immagini scattate.

Infine, sono state introdotte funzionalità per preservare la batteria. Come, ad esempio, il limite di carica all’80% per rallentare il degrado della batteria. Sono presenti anche miglioramenti per la sicurezza dei dati personali, con una Cassaforte Privata aggiornata e più intuitiva.