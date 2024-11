Apple si prepara a lanciare il tanto atteso AirTag 2 nella metà del prossimo anno, con alcune novità importanti rispetto al modello originale. Sebbene il design rimarrà simile, sono previsti miglioramenti sostanziali, tra cui una maggiore portata, un chip wireless più avanzato e un accento sulla privacy. Questi cambiamenti rispondono alle crescenti preoccupazioni riguardanti l’uso improprio del dispositivo, come il tracciamento non autorizzato, un problema emerso con la versione precedente.

La nuova versione degli AirTag e i problemi di privacy

Il primo AirTag, lanciato nel 2021, ha avuto un grande successo ma ha anche sollevato preoccupazioni legate alla privacy, in particolare per il suo potenziale utilizzo a fini di stalking. Il nuovo modello, codificato come B589, sembra essere già nelle fasi avanzate di produzione, il che suggerisce che il lancio sia imminente. Il miglioramento della portata e del chip wireless era atteso da tempo, ma l’aspetto che più ha suscitato interesse è l’attenzione di Apple nel rafforzare le misure di sicurezza per prevenire usi illeciti. Infatti, uno degli obiettivi principali del nuovo modello sarà quello di garantire che il dispositivo non venga utilizzato per tracciare persone senza il loro consenso, un problema che ha avuto un’eco mediatica significativa.

Nel frattempo, Apple continua a rispondere alle preoccupazioni etiche e legali legate all’uso dei suoi prodotti tecnologici. La crescente domanda di tecnologie di tracciamento, sempre più utilizzate per oggetti personali come borse, chiavi o attrezzature professionali, solleva questioni delicate. Per esempio, molti fotografi e registi li usano per monitorare le attrezzature costose sul set, evitando perdite durante le riprese. Nonostante ciò, l’azienda ha dimostrato di essere sensibile alle implicazioni di privacy, cercando di bilanciare innovazione e sicurezza.

Il prezzo dell’attuale AirTag è di 39 euro per il singolo pezzo e di 129 euro per il pacchetto da quattro. Con AirTag 2, Apple potrebbe mantenere un prezzo competitivo, mirando a consolidare il suo successo in un mercato che cresce rapidamente. I miglioramenti previsti, soprattutto in termini di privacy e prestazioni, potrebbero attrarre una base ancora più ampia di utenti.