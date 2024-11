Google ha recentemente avviato il secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15, rilasciando la beta 1 di Android 15 QPR2 su tutti i Pixel compatibili.

Dapprima, però, la più recente versione in anteprima aveva rimosso la funzionalità Ottimizzazione ricarica: nelle ultime ore, però, la stessa la funzionalità ha fatto ritorno sui Pixel, dando un pizzico notevole di novità in tal senso

Ottimizzazione ricarica

La beta 1 di Android 15 QPR2, disponibile da qualche giorno sui dispositivi Pixel supportati che vengono registrati al programma, aveva rimosso una funzionalità già avvistata durante il ciclo di sviluppo di Android 15 e poi rilasciata ai beta tester con la beta 2 di Android 15 QPR1.

Ci si riferisce all’Ottimizzazione ricarica, quella che la scorsa settimana sembrava in distribuzione anche per gli utenti del canale stabile. In breve perciò, questa funzionalità consente agli utenti di scegliere tra ricarica adattiva o limita a 80%.

Nelle ultime ore, la funzionalità è stata resa disponibile per tutti coloro che eseguono la beta 1 di Android 15 QPR2 sui loro Pixel supportati: tutto ciò è possibile perché la disponibilità della funzionalità è regolata da un server.

Il mese prossimo, inoltre, la funzionalità Ottimizzazione ricarica dovrebbe essere resa disponibile anche sul canale stabile.

Per ricevere le versioni in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15, vi basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta, individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

Appurato questo, lo smartphone registrato riceverà la nuova versione in anteprima di Android 15 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA.

Qualora installiate la beta 1 di Android 15 QPR2, la prima finestra utile per l’abbandono del programma beta cadrà a nel prossimo marzo 2025, momento in cui dovrebbe avvenire, qualora le previsioni e la tradizione venissero rispettate, il rilascio in forma stabile di Android 15 QPR2 e, assieme a lui, del Pixel Drop di marzo 2025.