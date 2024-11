Arriva l’annuncio da parte di Microsoft in merito ad una pausa che interesserà gli aggiornamenti di Windows 11 nel periodo delle festività. Secondo quanto diffuso, sembrerebbe che l’azienda abbia intenzione di rilasciare il prossimo aggiornamento a inizio del nuovo anno e, dunque, nel corso di gennaio 2025.

Come ben sappiamo, gli aggiornamenti consentono un ottimizzazione dei sistemi e, al tempo, stesso, non mancano miglioramenti in termini di sicurezza. A tal proposito, però, non bisogna preoccuparsi poiché gli aggiornamenti mensili che riguardano la sicurezza non verranno interrotti. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutte le novità in merito all’annuncio di Microsoft.

Microsoft: stop agli aggiornamenti di Windows 11

Un annuncio importante diffuso dall’azienda nelle scorse ore e che interessa milioni di utenti che giornalmente utilizzano Windows 11. Nelle dichiarazioni di Microsoft si evince chiaramente che tale decisione è stata presa come conseguenza delle operazioni ridotte al minimo durante le vacanze occidentali e l’imminente anno nuovo. Nello specifico, dunque, è importante sapere che il normale servizio mensile per le versioni di anteprima di sicurezza e non di sicurezza riprenderà a gennaio 2025.

Non dimentichiamo che le stesse aziende mettono al centro dei propri obiettivi la tutela della sicurezza degli utenti. Il web, infatti, nonostante le tantissime opportunità che offre agli utenti è spesso un luogo virtuale in cui gli attacchi criminali possono essere all’ordine del giorno. Ecco perché Microsoft, nonostante l’annuncio della pausa per gli aggiornamenti di Windows 11, continua a lavorare sul rilascio di patch di sicurezza.

Un impegno continuo che fa di Microsoft un’azienda sempre attenta a tutelare e a rispettare gli utenti. Utenti che giornalmente utilizzano i servizi offerti con una continua e adeguata protezione. Come anticipato in precedenza e come dichiarato dalla stessa azienda, il normale servizio mensile per le versioni di anteprima di sicurezza e non di sicurezza riprenderà a gennaio 2025. Non ci resta dunque che attendere.