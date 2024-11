Come ben sappiamo, gli ultimi mesi hanno rappresentato l’arrivo ufficiale del mondo Arm All’interno delle ecosistema Microsoft più nello specifico di Windows 11, da sempre infatti questa tipologia di architetture è stata un po’ tagliata fuori per quanto riguarda il mondo Windows a causa del supporto molto più evidente e profondo delle architetture x86/64.

Tutto ciò è cambiato con l’arrivo di nuovi processori in grado di offrire prestazioni davvero impressionanti con consumi ridotti che ovviamente hanno avvantaggiato in modo importante la fascia laptop, gli esempi più evidenti sono rappresentati dai nuovi nuovissimi processori Snapdragon X Elite.

A quanto pare, d’ora in avanti possiamo aggiungere un ulteriore possibilità al mondo Windows on Arm grazie all’arrivo ufficiale delle ISO di installazione del sistema operativo offerte direttamente da Microsoft.

Esattamente come x86/64

Ebbene sì, le immagini di installazione di Windows 11 compatibili con sistemi Arm sono ufficialmente disponibili al download e dunque se siete in possesso di un dispositivo con tale architettura non sarà più necessario passare da Windows U update o creare dischi di installazione virtuale, tutto ciò che dovrete fare è scaricare la isole del sistema operativo per poi sfruttare le tecniche convenzionali di installazione, come ad esempio la creazione di un supporto di installazione esterno su chiavetta USB, ovviamente tutto il resto rimane invariato di conseguenza per poter sfruttare il sistema operativo dovrete comunque utilizzare un product key ufficiale per attivarlo.

Nonostante tutto, però si tratta di un passo in avanti decisamente importante per quanto riguarda l’integrazione di questa nuova architettura che in poco tempo sta facendo passi da gigante, soprattutto per quanto riguarda la fascia laptop, ovviamente in caso di installazione dovrete garantirvi tutti i driver ufficiali per poter far funzionare correttamente il dispositivo, per quelli però dovete rivolgervi al produttore del dispositivo stesso che normalmente si occupa della gestione dei driver.