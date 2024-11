Tyson vs Jake Paul: record storico per Netflix nonostante i problemi tecnici

Tutti lo attendevano in tantissimi lo hanno visto: l’incontro andato in scena durante la notte di sabato scorso tra Mike Tyson e Jake Paul ha dato a Netflix una serata incredibile. Il colosso dello streaming ha infatti totalizzato milioni di spettatori collegati allo stesso momento, ovviamente provenienti da ogni parte del mondo.

I numeri sono stati eccezionali ed hanno superato tutte le previsioni, dimostrando dunque che gli eventi live sulle piattaforme streaming possono avere un grande impatto.

Netflix sbanca con l’incontro tra Tyson e Jake Paul: 65 milioni di spettatori

I numeri sono stati incredibili: 65 milioni di spettatori e 60 milioni di famiglie in tutto il mondo, anche se non tutto è andato come previsto. Durante la diretta, molti utenti hanno lamentato problemi tecnici come interruzioni, immagini sgranate e buffering continuo. I social si sono presto riempiti di messaggi di frustrazione, con l’hashtag #NetflixDown che è diventato subito virale. Sul sito Downdetector, che monitora i disservizi online, sono arrivate più di 100.000 segnalazioni.

Elizabeth Stone, Chief Technology Officer di Netflix, ha riconosciuto la situazione, spiegando che la piattaforma ha dato priorità alla stabilità dello streaming per la maggioranza degli utenti, anche se ciò ha compromesso l’esperienza per una parte del pubblico. “Sappiamo che per alcuni non è stata una serata perfetta, ma consideriamo comunque questo evento un grande successo”, ha dichiarato.

Nonostante i problemi, il risultato resta impressionante: Netflix ha superato il precedente record stabilito dalla Coppa del Mondo di cricket su Disney+ Hotstar, che aveva raggiunto 59 milioni di spettatori. Questo dimostra che lo streaming live ha un enorme potenziale, ma richiede infrastrutture tecniche all’altezza.

Per Netflix, è stato un banco di prova importante. Con altri eventi di grande rilievo in arrivo, come le partite della NFL a Natale, sarà fondamentale risolvere queste criticità. La serata Tyson vs Paul ha dimostrato che il pubblico c’è, ma anche che l’aspettativa di una trasmissione fluida è più alta che mai.