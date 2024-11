Il sotto brand del produttore tech Vivo si sta preparando per un importante evento. Durante questo evento, l’azienda iQOO annuncerà in veste ufficiale una nuova serie di dispositivi. Ci stiamo riferendo alla prossima serie top di gamma iQOO Neo 10. L’azienda, in particolare, ha da poco pubblicato in rete alcuni teaser ufficiali con i quali ha rivelato la data del debutto sul mercato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iQOO Neo 10, la nuova serie top di gamma in arrivo il prossimo 29 novembre 2024

Nel corso delle ultime ore il produttore tech iQOO ha pubblicato vari teaser con cui ha rivelato la data del debutto ufficiale della sua nuova serie di smartphone top di gamma. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi iQOO Neo 10. Secondo gli ultimi teaser pubblicati in queste ore, l’azienda terrà un evento il prossimo 29 novembre 2024, durante il quale annuncerà proprio questi dispositivi.

L’azienda ha inoltre rivelato alcuni dettagli riguardanti il modello più prestante, ovvero il prossimo iQOO Neo 10 Pro. Quest’ultimo, in particolare, dal punto di vista prestazionale potrà contare sulla presenza di un processore estremamente potente, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400. Per dare un ulteriore supporto soprattutto durante le sessioni di gaming, ci sarà inoltre il chip Q2.

Sappiamo poi che questo smartphone sarà costruito egregiamente, con un peso di 199 grammi e con uno spessore di soli 7,99 mm. Ci sarà una notevole ottimizzazione anche sul fronte, dove il display sarà circondato da delle cornici spesse soltanto 1.4 mm. Al debutto saranno disponibili almeno tre colorazioni, Black, White e l’inedita Rally Orange. Ricordiamo poi che il modello Pro dovrebbe avere una grande batteria con una capienza da 6100 mah e dovrebbe vantare addirittura la presenza della ricarica rapida da 120W.

Insomma, sembra ormai quasi tutto pronto per il debutto ufficiale di questa nuova serie di smartphone top di gamma a marchio iQOO.