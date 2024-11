Siamo sempre più vicini al noto evento di sconti ed offerte dedicate al Black Friday. In molte aziende e anche i vari operatori telefonici in Italia si sono prodigati per proporre qualcosa di nuovo e sorprendente, con sconti ed offerte sensazionali che possiamo rendere felici gli utenti. Tra questi, ora è anche arrivato il turno del colosso nipponico Nintendo. Quest’ultimo, infatti, ha da poco aggiornato il catalogo catalogo Nintendo eShop con una valanga di videogiochi in super sconto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nintendo eShop, al via i nuovi sconti ed offerte dedicate al Black Friday

In occasione del Black Friday 2024, anche il colosso nipponico Nintendo si sta preparando per stupire i propri utenti con tanti sconti ed offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, infatti, anche questa azienda si è data da fare e ha da poco aggiornato il suo catalogo di titoli presenti e disponibili all’acquisto su Nintendo eShop.

Questa volta, si tratta di oltre 2000 videogiochi a cui gli utenti potranno accedere sostenendo una spesa piuttosto contenuta. Gli sconti e le offerte in questione saranno a disposizione degli utenti ancora per qualche giorno. In particolare, l’azienda nipponica ha deciso di proporre questa super promozione almeno fino al prossimo 1 dicembre 2024 fino alle ore 23 e 59.

Come già detto, i videogiochi proposti in super sconto per il Black Friday 2024 sono davvero numerosi. Fra questi, spiccano anche titoli proposti a dei prezzi stracciato. Tra questi, segnaliamo ad esempio LEGO Marve Super Heroes 2, LEGO City Undercover e The Talos Principle: Deluxe Edition. Questi ultimi, in particolare, sono al momento disponibili all’acquisto su Nintendo eShop a dei prezzi scontati pari rispettivamente a 5,99 euro, 4,79 euro e 4,49 euro.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Nintendo eShop per non perdere nessun videogioco proposto in sconto dal colosso nipponico Nintendo per il Black Friday 2024.