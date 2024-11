Sono sempre più numerose le soluzioni tech e presenti sul web che includono l’intelligenza artificiale per consentire agli utenti di ottimizzare i propri progetti. Non mancano, infatti, i casi in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata per ottimizzare la qualità di video o foto ma anche per generare tale tipologia di contenuti. Il crescente uso, però, sta portando l’AI ad essere un obiettivo degli attacchi informatici.

Sono sempre di più, infatti, le segnalazioni che gli utenti effettuano in merito. Il problema recentemente riscontrato riguarderebbe inoltre finti generatori di video AI su Windows e MacOS. Un problema dunque che riguarda tutti e a cui bisogna fare attenzione per evitare spiacevoli sorprese. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articoli tutti i dettagli sulla questione.

AI: finti generatori di video rubano i dati sensibili

Il mondo del web come ben sappiamo ci offre tante opportunità di crescita e di portare a termine importanti progetti grazie all’uso di diverse tecnologie che ci vengono messe a portata di mano. Purtroppo, però, non mancano i pericoli e la sicurezza a volte può essere messa a rischio se non si sta ben attenti.

La recente segnalazione in merito al finti generatori di video AI è una questione del tutto importante. Non a caso, si tratta di generatori che contengono malware e rispettivamente Lumma Stealer per Windows e AMOS per MacOS.

Il problema principale riguarda proprio la programmazione del malware che ha l’obiettivo di rubare i dati sensibili degli utenti. Un esempio che viene fatto è proprio quello relativo al sito EditProAi, che viene anche pubblicizzato sul web. Si tratta di una pagina web ben fatta ma che purtroppo ha un unico obiettivo, ovvero quello di rubare dati sensibili come password, dati delle carte di credito ma anche credenziali di accesso. L’attenzione in merito deve dunque sempre essere alta per evitare spiacevoli inconvenienti.