Netflix sta lavorando alla produzione della 2 stagione di One Piece. L’amata serie live-action che si basa sull’omonima opera realizzata da Eiichirō Oda. La nuova stagione è prevista per l’anno prossimo. Dettaglio che ha alimentato l’entusiasmo dei fan. Quest’ultimi sono, infatti, desiderosi di scoprire elementi inediti sui nuovi episodi. A tal proposito, una novità interessante è emersa grazie ad una delle attrici della serie. Si tratta di Lera Abova a cui è stato affidato il ruolo di Nico Robin. Uno dei personaggi più attesi.

Netflix si prepara ai nuovi episodi di One Piece

La scelta dell’attrice aveva già generato curiosità tra i fan. Ciò considerata l’importanza del personaggio nel mondo di One Piece. Ora, Lera Abova ha rivelato attraverso Instagram di aver concluso le riprese delle sue scene. Nel suo post, l’attrice ha annunciato la fine delle riprese facendo riferimento alla bellezza di Città del Capo. Ovvero una delle principali location dove è stata girata la serie di Netflix.

La notizia conferma che le riprese della seconda stagione procedono a ritmo serrato e che alcune parti sono già state completate. C’è però un risvolto che ha sollevato parecchie riflessioni. Il fatto che Abova abbia concluso il suo lavoro in un tempo relativamente breve potrebbe suggerire che Nico Robin non avrà un ruolo centrale nella nuova stagione su Netflix. È plausibile che il personaggio venga introdotto gradualmente, con una presenza limitata a pochi episodi o a momenti specifici. Tale approccio consentirebbe di costruire il personaggio per riservarle uno spazio più ampio nelle stagioni successive. In linea con l’evoluzione della storia originale.

Anche se è ancora presto per fare previsioni su futuri sviluppi, la notizia alimenta le aspettative per una stagione che promette di arricchire ulteriormente il mondo di One Piece. I fan possono intanto immaginare come verrà portata in scena Nico Robin, uno dei personaggi più enigmatici e affascinanti del manga. Nell’attesa di vedere la serie tornare su Netflix nel 2025.