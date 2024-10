Apple ha da poco rilasciato uno spot per promuovere Camera Control.L’innovativa funzione della serie iPhone 16. La pubblicità mette in risalto l’uso pratico di CameraControl sul modello iPhone16 Pro. Anche se il nuovo pulsante è presente in tutti i modelli della

serie. La nota funzionalità permette di accedere alla fotocamera con grande rapidità. Offrendo un’esperienza più fluida nell’uso delle funzioni principali come lo zoom e la regolazione della profondità di campo. A breve, Apple rilascerà un aggiornamento che permetterà di bloccare messa a fuoco ed esposizione su un soggetto con un semplice tocco.

iPhone 16: espansione delle funzionalità e collaborazioni future

Questa nuova interfaccia intuitiva trasforma l’iPhone in uno strumento ancora più versatile per gli appassionati di fotografia. In modo da permettere un controllo preciso in pochi passaggi. L’obiettivo del gigante di Cupertino è quello di rendere più immediato l’accesso alle funzioni principali della fotocamera. Semplificando il passaggio da un obiettivo all’altro e la regolazione dei parametri fotografici. Camera Control si comporta infatti come un mini-trackpad. Una pressione più leggera permette di accedere alle impostazioni dello zoom. Mentre un doppio tap offre opzioni aggiuntive, che possono essere regolate con un semplice movimento del dito.

Oltre all’utilizzo in campo fotografico, Camera-Control potrà essere sfruttato anche su piattaforme di terze parti come Instagram e Snapchat. Aprendo nuove possibilità di personalizzazione e controllo creativo. Questo sistema è solo una delle novità introdotte nella serie iPhone16. Ma Apple ha già annunciato miglioramenti futuri che prevedono l’uso dell’intelligenza artificiale per identificare in modo automatico gli oggetti inquadrati.

Questo approccio punta a rendere l’iPhone sempre più accessibile e performante per tutti, dai professionisti ai semplici appassionati. Il modello iPhone16Pro, dotato di Camera Control, è già disponibile online. Esso sta riscuotendo pareri positivi per la sua qualità-prezzo e per le funzionalità avanzate che porta sul mercato, con prezzi a partire da circa 1.163€.