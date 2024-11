Amazon Music Unlimited è la soluzione perfetta per molti utenti appassionati di musica. A tal proposito, è attualmente in corso una nuova promozione. Si tratta della possibilità di accedere gratis alla piattaforma per 90giorni. Gli utenti potranno così risparmiare 32,98 euro.

È importante sottolineare che ci sono alcune condizioni da rispettare. La prima è che non bisogna aver usufruito della prova gratuita prima. Inoltre, anche chi ha attivato un abbonamento prima con il piano “Amazon Music Unlimited–Abbonamento Individuale” a pagamento non può accedere.

Amazon Music Unlimited: la promo per 90 giorni

La validità dell’offerta è estesa fino al prossimo 10 gennaio. Dopo aver sottoscritto la promo, si accede a tre mesi gratis. I giorni gratuiti sono 90. Dopo quest’ultimi il rinnovo dell’abbonamento è automatico. A quel punto il costo sarà di 10,99 euro al mese. Pertanto, se non si intende proseguire, sarà fondamentale disattivare il rinnovo prima della scadenza del periodo promozionale.

Amazon Music Unlimited offre moltissime funzionalità. Quest’ultime vanno oltre quelle presenti nella versione base del servizio. Tra i principali vantaggi c’è l’assenza totale di pubblicità e la possibilità di saltare le tracce senza limiti. Inoltre, è compreso anche l’accesso illimitato a playlist e podcast. Se si preferisce ascoltare musica e contenuti offline, il servizio consente di scaricare i brani. In questo modo sarà possibile riprodurli anche in assenza di connessione internet.

Il catalogo di Amazon Music Unlimited è ricco di contenuti. Ciò grazie ad un’ampia selezione di 7milioni di brani in HD e Ultra HD. Inoltre, alcuni contenuti supportano l’audio spaziale. In tal modo si può accedere ad un’esperienza di ascolto sempre più immersiva. È possibile accedere al servizio da vari dispositivi. Come smartphone, computer e Amazon Echo, rendendo semplice l’utilizzo in qualsiasi situazione. Approfittare di suddetta promozione può essere un’ottima occasione per scoprire le potenzialità del servizio senza alcun costo iniziale.