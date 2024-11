Purtroppo per noi i vari metodi di Truffa si evolvono al pari di come si evolvono i vari mezzi di comunicazione disponibili a tutti gli utenti ogni giorno, ecco dunque perché i truffatori recentemente hanno iniziato a sfruttare come mezzo di diffusione dei loro tentativi di truffa anche WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica infatti è perfetta per i truffatori dal momento che consente di raggiungere una platea di utenti virtualmente infinita in modo facile e veloce, ciò ovviamente per pura statistica aumenta le possibilità di successo in maniera decisamente importante.

Nonostante cambino i mezzi, gli obiettivi restano sempre gli stessi, i truffatori cercano infatti di ottenere informazioni sensibili dalle vittime con l’inganno da poter sfruttare poi per varie tipologie di reati che vanno dal furto d’identità digitale al furto diretto in conto corrente, con conseguenze irreparabili e senza alcun dubbio devastanti per chi la subisce.

Come si consuma la truffa

La truffa in questione si consuma tramite un banale messaggio che arriva agli utenti da un numero sconosciuto, quest’ultimo mostra una richiesta di tempo e attenzione alla quale però in caso di risposta faranno seguito altri messaggi composti da offerte di lavoro decisamente convenienti oppure ricatti basati sostanzialmente sul nulla, ovviamente ciò che dovete fare è non rispondere e prestare attenzione ad alcuni dettagli, generalmente infatti questi messaggi arrivano da numeri sconosciuti con prefissi decisamente poco comuni e con nazioni di provenienza decisamente inaspettate, se tali elementi sono presenti siete davanti a una truffa al 100% e sicuramente la cosa migliore da fare è quella di bloccare il contatto che vi ha scritto.

Prestate molta attenzione e abbiate occhio scettico, i truffatori infatti hanno metodi sempre più ingegnosi per colpire gli utenti e rimanere informati è sicuramente il primo passo per essere immuni a questa tipologia di attacco che può avere conseguenze anche molto gravi nel caso ci caschiate con tutte le scarpe.