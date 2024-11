ChatGPT si prepara al debutto della funzione Live Video

ChatGPT potrebbe essere sul punto di introdurre una novità che molti utenti aspettano con entusiasmo: la funzione Live Video. Questa caratteristica, inizialmente mostrata in anteprima nella modalità Advanced Voice, promette di rivoluzionare l’interazione con l’intelligenza artificiale.

La demo presentata da OpenAI durante l’annuncio di GPT-4o a maggio 2024 ha suscitato grande interesse. In quell’occasione, ChatGPT ha dimostrato di riconoscere oggetti e animali in tempo reale attraverso una videocamera, con un esempio pratico in cui identificava un cane, il suo nome e una pallina per associarli a un gioco di riporto. L’interazione era così fluida da sembrare una videochiamata con un umano.

ChatGPT si prepara a far interagire gli utenti con l’AI mediante la videocamera

Nonostante la presentazione promettente, finora questa funzione è stata limitata ad alcuni utenti nella versione alpha, senza un calendario preciso per un rilascio più ampio. Tuttavia, segnali recenti suggeriscono che il momento si avvicina. Nel codice dell’ultima beta di ChatGPT (v1.2024.317), sono stati individuati riferimenti alla funzione “Live camera”. I messaggi trovati, come “Tocca l’icona della fotocamera per far vedere a ChatGPT ciò che ti circonda”, indicano che il rilascio potrebbe essere imminente.

OpenAI ha inserito anche avvertenze per gli utenti, sottolineando che la funzione non deve essere utilizzata per navigazione in tempo reale o decisioni che potrebbero influire sulla salute e sicurezza. Questo dimostra un approccio prudente da parte dell’azienda, che punta a garantire un uso responsabile della nuova tecnologia.

Se le ipotesi sono corrette, la funzione potrebbe essere inizialmente disponibile per gli abbonati a ChatGPT Plus o per altri piani a pagamento. Al momento, OpenAI non ha confermato una data ufficiale, ma il passo verso una beta pubblica sembra ormai prossimo.

Resta da vedere come questa funzione verrà accolta dagli utenti e quali scenari d’uso aprirà, ma è chiaro che ChatGPT continua a innovare per migliorare l’esperienza degli utenti.