Il Black Friday è sempre più vicino. Il periodo dal 21 novembre al 2 dicembre rappresenta l’occasione perfetta per approfittare di sconti e offerte imperdibili. Tra le iniziative più interessanti, Amazon lancia una promozione speciale. Quest’ultima permette di ottenere un buono sconto da 15 euro, da utilizzare proprio durante il Black Friday. Tale opportunità, però, ha una scadenza precisa. Per partecipare c’è tempo fino alle 23:59 del 28 novembre 2024.

Amazon: come ottenere 15 euro

L’offerta è rivolta esclusivamente ai clienti Prime che non hanno mai utilizzato il servizio Photos. Per aderire, è necessario caricare almeno una foto sull’applicazione di Amazon entro il termine indicato. È importante sottolineare che l’iniziativa non è valida per chi sta usufruendo del periodo di prova gratuita di Amazon Prime. Inoltre, è escluso anche chi ha già utilizzato in passato Photos o anche per i clienti Prime Business.

Una volta completato il caricamento della foto, entro quattro giorni gli utenti riceveranno un’e-mail da Amazon. Quest’ultima conterrà la conferma del buono sconto da 15 euro e le istruzioni per utilizzarlo. Il buono sarà spendibile entro le 23:59 del 2 dicembre 2024. Data che coincide con il Cyber Monday. Potrà essere usato per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon. Esclusi contenuti digitali, libri, buoni regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati. Inoltre, il buono richiede una spesa minima pari a 30 euro per essere applicato.

Amazon precisa che l’offerta non è trasferibile. Inoltre, non è convertibile in denaro e si applica soltanto ai clienti con un metodo di pagamento collegato a un indirizzo di fatturazione in Italia. Per sfruttare tale iniziativa, è sufficiente scaricare l’app Amazon Photos, disponibile su Google Play Store e App Store. Inoltre, bisogna attivare il salvataggio automatico per il backup di foto e video. Seguendo il link fornito da Amazon, sarà possibile accedere a tutti i dettagli e aderire in modo istantaneo alla promozione.