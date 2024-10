A breve, il Google Play Store potrebbe vedere un’importante aggiunta che migliorerebbe notevolmente l’esperienza d’uso per milioni di utenti. Si tratta di un download manager integrato. Questa funzione, già anticipata in precedenza, consentirebbe di gestire in modo più efficiente i download in corso e le applicazioni installate, ma non ancora aperte.

Tale novità arriva dopo che Google ha lanciato un aggiornamento per migliorare la Ricerca sul Play Store. Ciò con l’intento di rendere la piattaforma più funzionale su dispositivi come tablet e pieghevoli. Ad ogni modo, nonostante i dettagli ancora scarsi, Android Authority è riuscito ad attivare una versione preliminare di questa funzione. Così da poter fornirci un primo sguardo sul suo potenziale funzionamento.

Google Play Store: funzionalità del download manager, cosa cambia per gli utenti

Insomma questa funzione promette di semplificare la vita a coloro che scaricano molte app in contemporanea. Un video dimostrativo mostra come un nuovo pulsante, situato nella parte superiore destra del Play Store, presenti un badge numerico. Quest’ultimo indica sia le app in fase di download sia quelle che sono già state scaricate ma non ancora aperte. Cliccando sul pulsante si accede al download manager vero e proprio. Dall’interfaccia che si aprirà, l’utente potrà vedere una lista delle applicazioni in coda e. In più se lo desidera, potrà rimuovere un’applicazione dalla lista semplicemente cliccandoci sopra. L’interfaccia si aggiorna immediatamente, mostrando immediatamente le modifiche appena effettuate.

Al momento, non è ancora chiaro se il download manager verrà lanciato con ulteriori opzioni di utilizzo. Come, ad esempio, la possibilità di mettere in pausa o riprendere i download. In passato, questo tipo di capacità erano richieste a gran voce dagli utenti per evitare di dover interrompere del tutto il processo di scaricamento. Ad oggi però, non si sa ancora se Google intenda aggiungere queste caratteristiche prima del rilascio ufficiale. Anche se è ormai chiaro che la comunità online spera che il colosso di Mountain View non si limiti alla semplice gestione della coda dei download.