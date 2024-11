Google Messaggi, l’app di messaggistica per dispositivi Android, di recente ha ricevuto un aggiornamento da tenere bene a mente. Quest’ultimo, infatti, introduce nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza di utilizzo complessivo della piattaforma. Una delle novità più rilevanti riguarda i profili personalizzati. I quali consentono di aggiungere un nome e una foto al proprio account. Questa funzione è stata introdotta per la prima volta con l’aggiornamento 20241029_00_RC01. Ed è molto utile, in quanto permette di vedere il profilo di una persona durante la scrittura dei messaggi. Infatti, ora, sopra la casella di testo nelle conversazioni RCS, appare la dicitura “Invio come”. A cui segue l’immagine e il nome dell’account associato al profilo in uso.

Ma non è tutto. Vi è anche la possibilità di gestire la visibilità delle proprie informazioni nelle impostazioni dell’account-Google. Si può quindi decidere chi può vedere il proprio nome e la foto.

Google Chat: nuova interfaccia multicolonna per una navigazione più efficiente

Un’altra funzionalità molto attesa che è stata finalmente integrata riguarda la possibilità di aggiungere rapidamente una reazione a un messaggio. Ora, con un semplice doppio tocco sul cuore, le persone possono esprimere il loro apprezzamento senza dover aprire il menu delle emoji. Tale funzione sostituisce la vecchia modalità che prevedeva il bisogno di tenere premuto il messaggio per far comparire le opzioni di reazione. La sua introduzione così ha semplificato l’interazione. Rendendo le risposte ancora più rapide e immediate, un miglioramento atteso da tempo.

Anche Google Chat ha visto importanti aggiornamenti, soprattutto nella sua versione web. Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un’interfaccia a riquadro diviso. Essa consente di gestire più conversazioni contemporaneamente, senza uscire dalla schermata principale.

Con il nuovo design, le conversazioni non occupano più l’intero schermo. Ma si aprono in una colonna separata a lato della pagina principale. In questo modo, è possibile continuare a navigare tra i messaggi mentre si risponde in tempo reale senza perdere di vista altre conversazioni. Questa interfaccia multicolonna è ormai comune in molte altre applicazioni di messaggistica e ora arriva anche su Google Chat. Migliorando l’efficienza e la produttività dei suoi utilizzatori.

Arrivati a questo punto possiamo dire che GoogleMessaggi e GoogleChat, con queste innovazioni, offrono ora strumenti più versatili. Grazie ai quali è possibile rispondere meglio alle esigenze quotidiane di ciascun individuo, sia privati che professionisti.