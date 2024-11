Anche l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di far parlare di sé in occasione del Black Friday. Per celebrare questa ricorrenza, infatti, l’operatore ha deciso di stupire ancora, proponendo un’offerta di rete mobile davvero sorprendente. Questa volta ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 Black Edition 5G Easy Pay. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

WindTre, per il Black Friday arriva una super offerta davvero sensazionale

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di sorprendere per il Black Friday, proponendo un’offerta di rete mobile davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 Black Edition Easy Pay. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione a partire dalla giornata del prossimo 25 novembre 2024. Gli utenti interessati avranno tempo per attivarla fino al prossimo 2 dicembre 2024, ovvero fino alla giornata in cui si celebrerà la giornata del Cyber Monday.

Non è tuttavia da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare ancora la disponibilità di questa super offerta. Quest’ultima, nello specifico, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi inoltre per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti che decideranno di attivare l’offerta dovranno sostenere un costo pari a 9,99 euro al mese.

Come spesso succede, però, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto da una particolare tipologia di utenti. In particolare, l’offerta WindTre GO 150 5G Black Edition Easy Pay sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti dell’operatore. Questi ultimi dovranno necessariamente richiedere la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico rivale di WindTre.

Insomma, gli utenti potranno dunque attivare un’offerta davvero eccezionale in occasione del Black Friday.