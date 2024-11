realme GT 7 Pro è il primo smartphone con modalità subacquea per le foto

Difficilmente ad oggi potrebbe arrivare una caratteristica relativa alla fotocamera di un nuovo smartphone in grado di sorprendere particolarmente gli utenti. Tutti i prodotti sul mercato sono infatti in grado di offrire qualità fotografiche eccezionali ma che si basano sempre sui soliti canoni. C’è il prodotto che riesce a garantire uno zoom migliore, quello con più megapixel, quello con una qualità sommaria migliore ma da ora c’è anche il primo smartphone in grado di supportare la fotografia subacquea a 360°. Si tratta di realme GT 7 Pro, dispositivo presentato di recente che grazie al suo design all’avanguardia riesce ad inserirsi nella fascia Premium.

Fotografia subacquea senza limiti

Grazie al grado di protezione IP69, il realme GT 7 Pro permette di scattare foto sott’acqua fino a 2 metri di profondità per 30 minuti. La modalità subacquea si attiva automaticamente grazie a un sistema di rilevazione intelligente dell’ambiente, semplificando l’esperienza per l’utente. Inoltre, la tecnologia a ultrasuoni consente di sbloccare il telefono anche sott’acqua, rendendo i controlli fluidi e intuitivi.

Per garantire la massima qualità, il dispositivo è dotato di un sensore sonico per il drenaggio dell’acqua, che elimina eventuali residui dalla fotocamera, mantenendo le immagini sempre nitide.

Innovazioni AI per immagini perfette

Il GT 7 Pro introduce la modalità AI Snap, che permette di catturare fino a 30 immagini al secondo con una velocità dell’otturatore impressionante di 1/10266 secondi. Questa funzione è ideale per immortalare soggetti in movimento, offrendo una nitidezza mai vista prima.

Un sistema fotografico di livello superiore

Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore con un teleobiettivo OIS 3X Sony IMX882, un sensore da 1/1,95 pollici – il più grande nel settore – e una capacità di zoom fino a 120X. A completare il quadro ci sono la modalità AI Night Vision per scatti in condizioni di scarsa luce e la funzione Live Photo, che aggiunge una dimensione dinamica alle immagini, rendendole perfette per i social.

Un nuovo standard per la fotografia mobile

Con il potente processore Snapdragon 8 Elite e una serie di funzionalità innovative, il realme GT 7 Pro punta a diventare un punto di riferimento nel settore. Unendo prestazioni straordinarie e innovazioni fotografiche, questo flagship è pronto a rivoluzionare il mercato degli smartphone premium.