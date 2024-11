WhatsApp continua la sua innovazione. Con l’arrivo di nuove funzionalità e aggiornamenti l’applicazione migliora di continuo. In tal modo offre un’esperienza d’uso all’avanguardia e semplificata. Tra le novità più attese e finalmente disponibili, spicca la possibilità di salvare le bozze dei messaggi. Una funzione a lungo richiesta dalla community. Grazie a tale aggiornamento, non sarà più necessario preoccuparsi di dimenticare messaggi incompleti o non inviati. Le bozze saranno facilmente recuperabili e ben visibili nell’app.

WhatsApp: nuove funzioni disponibili con le bozze

La funzionalità è stata annunciata ufficialmente con un post su Threads. Ma come funziona? Quando si inizia a scrivere un messaggio, ma si esce dalla chat senza completarlo o inviarlo, WhatsApp lo salverà automaticamente come bozza. In chat, il messaggio non inviato sarà contrassegnato dalla dicitura “Bozza”, evidenziata in grassetto e colorata di verde. Inoltre, è accompagnata da un’anteprima del testo. Tale sistema garantisce che, al successivo accesso all’app, l’utente venga subito informato della presenza di messaggi incompleti.

Inoltre, le bozze vengono posizionate in alto rispetto alle conversazioni ordinarie. Tale scelta semplifica notevolmente il recupero delle bozze, offrendo un’esperienza d’uso pratica e ben integrata. Ciò mantenendo il design attuale. La funzione è già disponibile a livello globale e rappresenta un passo avanti per WhatsApp, che si allinea così ad altre app di messaggistica che da tempo offrono sistemi simili.

Oltre alla funzione per le bozze, il team di sviluppo sta lavorando ad una serie di nuove funzioni personalizzate. Quest’ultime sono pensate per migliorare l’organizzazione delle chat. Inoltre, gli sviluppatori stanno lavorando su ulteriori novità attualmente in fase di test beta. Come, ad esempio, un tema nero per la modalità chiara, che sostituirà il classico verde, e una rinnovata interfaccia per le tab delle community. Con suddette novità, WhatsApp si conferma una delle piattaforme di messaggistica più innovative e attente alle esigenze degli utenti.