Acquistare un robot aspirapolvere non è più un argomento taboo, anzi, tutto questo grazie ad Amazon e le sue ottime offerte speciali, che vanno a coinvolgere anche i modelli di casa Lefant, come il Lefant M1, un dispositivo di qualità superiore al normale.

Il device permette di raggiungere una potenza di aspirazione pari a 4000 Pa, più che sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti che hanno in casa animali o particolarmente sporco, mettendo anche a disposizione una batteria da 4000mAh, che permette così di estendere al massimo l’usabilità, fino anche a 100 minuti di utilizzo continuativo (è presente comunque la funzione che stoppa la pulizia per riprenderla in un secondo momento).

Robot aspirapolvere: l’offerta migliore del momento

Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare di spendere così poco sull’acquisto di un robot aspirapolvere, difatti il Lefant M1 avrebbe un listino superiore ai 400 euro, ma nell’ultimo periodo ne aveva ridotta la spesa a 399 euro. A questo punto entra in gioco la promozione corrente, con la presenza di un fortissimo sconto aggiuntivo del 55%, che porta il valore finale da pagare per il suo acquisto a soli 179,99 euro. L’ordine può essere effettuato qui.

La connessione alla rete avviene tramite il WiFi, gli utenti possono decidere di controllare il robot tramite i pulsanti fisici nella parte superiore, l’applicazione mobile dedicata (disponibile sia per iOS che per Android), oppure con la propria voce. Avete capito bene, il robot aspirapolvere Lefant M1 è perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Esiste anche una funzione di lavaggio, come le maggior parte dei prodotti dello stesso tipo, ma risulta essere abbastanza limitata, proprio perché il consumatore fa affidamento su un serbatoio eccezionalmente piccolo, che deve essere svuotato manualmente ogni qualvolta viene utilizzato.