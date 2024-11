Dopo un 2024 ricco di sorprese non possiamo non dire che c’è tantissima attesa per le novità che il settore automobilistico ci regalerà nel corso del prossimo anno. I costruttori, come ben sappiamo, sono sempre al lavoro su nuovi modelli e nuove tecnologie da implementare al fine di portare su strada veicoli in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida. Tra questi, non possiamo ci certo non parlare della casa automobilistica Volkswagen che nel corso del 2025 ci stupirà con importanti novità.

Durante l’estate del 2025, infatti, la nuova generazione della Volkswagen T-Roc dovrebbe finalmente fare il suo debutto. Non mancheranno, inoltre, importanti novità grazie all’arrivo dei propulsori full hybrid. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo alcuni dei progetti più importanti che vedremo nel corso del nuovo anno grazie alla casa automobilistica Volkswagen.

Volkswagen: T-Roc debutterà nel 2025

La Volkswagen T-Roc è un modello che conosciamo bene poiché nel corso degli anni è riuscito a conquistare un gran numero di acquirenti grazie alle proprie performance e caratteristiche tecniche. Grazie al grande lavoro portato avanti dal marchio di Wolfsburg potremo presto vedere da vicino la nuova generazione del crossover che, come anticipato, dovrebbe essere pronta per il debutto nell’estate del 2025.

Nel frattempo, considerando che la curiosità non manca, possiamo scoprire alcuni dettagli in anteprima grazie ai prototipi che il brand ha impiegato per effettuare importanti test su strada. Quel che sappiamo è che la nuova Volkswagen T-Roc potrebbe rifarsi alla Tiguan per quanto riguarda alcuni dettagli del design. Fari a led uniti da una striscia luminosa potrebbero fare parte di un design interessante e minimal. Inoltre, a subito una vera e propria innovazione saranno gli interni. In questo caso, infatti, il brand opterà per un nuovo sistema multimediale.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, sappiamo che la T-Roc ospiterà la piattaforma MQB Evo e porterà al debutto il nuovo sistema full hybrid. L’arrivo nelle concessionarie sembrerebbe essere previsto, invece, per il 2026.