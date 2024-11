Apple sta lavorando su ben cinque nuovi dispositivi da rilasciare entro la primavera 2025. Non mancherà all’appello il nuovo iPhone SE 4 così come non si farà attendere il nuovo iPad 11. A seguire saranno rilasciati anche un MacBook Air con chip M4 e un iPad Air con chip aggiornato.

Tutto quello che sappiamo sui prossimi dispositivi Apple

Il dispositivo Apple più atteso e di cui possediamo maggiori informazioni è senza alcun dubbio l’iPhone SE 4. Il melafonino economico è ormai da tempo protagonista di tantissime anticipazioni che hanno pian piano rivelato quelle che potrebbero essere le sue peculiarità. Dal design alle funzioni previste, tutte le informazioni sono già trapelate in rete offrendo un quadro ben completo di quelle che saranno le novità in arrivo.

Sappiamo, infatti, che si tratterà di un iPhone conveniente dal design simile a quello di iPhone 14, con display OLED da 6,1 pollici e Face ID. Gli aggiornamenti saranno numerosi ma il più rilevante riguarda l’arrivo di Apple Intelligence. L’AI del colosso di Cupertino sarà introdotta anche sulla versione economica dei melafonini. Gli utenti potranno così avere a disposizione le numerosissime funzioni anche optando per il dispositivo più conveniente.

Non lascerà indifferenti il nuovo iPad 11. Anche in questo caso si tratta della variante più economica tra i tablet Apple sul mercato e ancora una volta si tratta di un dispositivo che sarà reso particolarmente interessante dall’approdo di Apple Intelligence.

Altri tre dispositivi in arrivo entro la primavera 2025 sono: un nuovo MacBook Air con chip M4 e una variante di iPad Air dotato di chip M3; oltre a una versione aggiornata di AirTag. Inedito sarà, invece, un nuovo HomePod con display e intelligenza artificiale, anch’esso in arrivo nei prossimi mesi e già al centro dell’attenzione per le innumerevoli funzioni previste grazie all’introduzione dell’AI.

Pian piano aumenteranno le indiscrezioni riguardanti i dispositivi qui menzionati e le stesse date di rilascio saranno anticipate da leaker ed esperti che ci permetteranno di conoscere con largo anticipo quelle che saranno le intenzioni dell’azienda. Di certo, il 2025 sarà un anno interessante per tutti gli appassionati del mondo Apple.