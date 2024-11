Tesla sta pensando ai vari obiettivi che si è prefissata per rendere il robot umanoide Optimus più utile. Come principale obiettivo c’è quello di rendere il robot più adatto ad una produzione su larga scala. Per fare questo ci vorrà ancora del tempo perché bisognerà trovare delle nuove organizzazioni per l’ assemblaggio del robot. Tesla in questo cerca soprattutto di creare dei dispositivi in grado di essere prodotti in serie per non rimanere dei prodotti che verranno venduti solo a pochi.

Elon Musk ha intenzione di produrre in serie il robot già nel 2026 ad un prezzo compreso tra 20 e 30 mila dollari. Secondo il CEO, il robot potrà trovare delle nuove applicazioni, come per esempio nelle abitazioni. Questo perché non è necessario che debba rimanere solo un’ esclusiva delle fabbriche, ma potrebbe diventare uno strumento molto utile all’ interno delle abitazione per aiutare chi ha più bisogno. Per fare questo sarà necessario un po’ più di tempo poiché ancora non sono state trovate quelle tecnologie che aiuteranno a rendere il robot utilizzabile da tutti.

Tesla, il robot Optimus con nuove opportunità

Dal punto di vista delle produzione in serie del robot ci sono dei miglioramenti a cominciare dalle tipologie di componenti utilizzati. Infatti per il mondo automobilistico, Tesla utilizza pezzi molto simili per le sue autovetture. Tutto questo per semplificare la produzione ed è proprio quello che intende fare con il robot. L’ obiettivo è quello di migliorare il design per renderlo più semplice da produrre. Elon Musk ha precisato che il robot sta già avendo un ruolo nella produzione poiché è stato destinato ad una parte del processo produttivo. Questo però non deve rimanere soltanto una parte del processo, ma dovrà essere impiegato anche per altre mansioni più complesse.

L’ introduzione di un design più adatto alla produzione in serie sarà fondamentale per avere più successo anche al di fuori dell’ ambito industriale.