Abbiamo visto come la tecnologia sta attualmente rivoluzionando l’intero mondo tramite i vari miglioramenti che ogni settore sta ricevendo grazie ad essa. Uno tra questo è quello della medicina che potrebbe potenziarsi tramite l’Apple Vision Pro.

Visore davvero fantastico che tramite la sua altissima tecnologia potrebbe portare dei vantaggi nel settore medico.

Apple Vision Pro, la carta giusta?

A quanto pare da un nuovo studio condotto dall’Università della California si sono evidenziate delle prestazioni davvero utili per quanto riguarda la diagnostica per immagini. Così facendo potrebbe essere un passo avanti per lo sviluppo del settore medico.

Per quanto riguarda il reparto radiologico, Apple Vision Pro potrebbe prendere parte come un supporto molto efficace rispetto i normali computer. Lo studio già citato in precedenza è stato condotto fornendo a sei radiologi questi tipi di apparecchi, con i quali hanno dovuto rivedere ben 100 scansioni TC. Il tutto svolto tramite un’app chiamata Visage Ease VP, in modo da fornire un’immersione maggiore.

Normalmente i medici non hanno mai vissuto un esperienza del genere, soprattutto nella visione delle immagini in tale modo. Essi successivamente hanno dovuto esprimere una votazione da 1 a 6 per indicare se nell’immagine era presente un tipo specifico di malattia.

Il risultato dell’esperimento con l’Apple Vision Pro non ha suscitato ne risultati positivi o negativi. I vari radiologi hanno comunicato che non hanno notato alcuna differenza tra un uso classico del computer e quello del visore.

Una svolta potrebbe essere trovata nella guida intraoperatoria, dove si possono avere alla portata di mano le varie immagini radiologiche. Sicuramente risolverebbe molti problemi visto che il necessario è tutto a portata di vista.

Un’altra funzionalità molto interessante usando l’Apple Vision Pro è quella dell’eye tracking medico. Molto utile nell’osservazione in tempo reale degli occhi del tirocinante, così da fornire nel caso siano necessari dei consigli per aiutarlo nell’apprendimento.