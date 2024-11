Torniamo in mood di lanci, ultimamente molti di questi sono stati effettuati in ambito tecnologico. Parlando di telefoni una nuova notizia ci viene fornita per l’ufficializzazione del nuovo Oppo Find X8 Pro.

Telefono che finalmente comunica la sua ufficialità e pronto per la sua sfilata sul palcoscenico della tecnologia.

Oppo Find X8 Pro, confermato il lancio?

A quanto sembra questa domanda trova subito una risposta visto che il lancio globale di questo splendido, potente dispositivo e di ColorOS 15 si avvera. Le due novità arriveranno in Italia il 21 novembre. Per quanto riguarda l’Europa, l’azienda presenterà solo la variante Pro rispetto quella standard. Oppo Find X8 Pr nominato antecedentemente è confermato già da due settimane, più o meno da quando il tutto è presentato direttamente in Cina. Per il lancio del nuovo dispositivo Oppo ha deciso di organizzare un evento a Milano che si terrà il 21 novembre.

Uno punti di forza della nuova stella di Oppo è sicuramente il nuovo display da 6,78 pollici con vetro curvo da entrambi i lati. Passando invece al lato tecnico, il nuovo dispositivo opta per un comparto fotografico davvero eccezionale. Per i colori invece avremo scelta tra due tipi di colori come ad esempio lo Space Black e il Pearl White.

Dal punto di vista tecnico come anche già detto prima il nuovo Oppo Find X8 Pro opta molto per il punto di vista fotografico con il sistema Hasselblad Master Camera System. Mentre con la funzione Lightning Snap, il dispositivo potrà catturare fino a sette scatti al secondo senza perdite di qualità.

Mentre per l’autonomia, il nuovo Oppo Find X8 Pro ha scelto una batteria al silicio-carbonio da 5910 mAh, la quale concede il raggiungimento di alte prestazioni. Ad affiancare questo dispositivo c’è la ColorOS 15, composta da elementi intuitivi e strumenti AI davvero potenti per risparmiare del tempo.