Tante e tutte interessanti le novità che il settore automobilistico mette a disposizione degli utenti degli Stati Uniti. Tra le tante non possiamo certamente non parlare della Honda Passport che giunge alla sua quarta generazione. Una quarta generazione che è naturalmente preceduta da un vero e proprio successo reso possibile grazie alle prestazioni di un veicolo dalle grandi dimensioni.

Secondo quanto diffuso, la quarta generazione della Honda Passport sarà prodotta in Alabama e, più precisamente, a Lincoln. Quel che sappiamo, inoltre, è che il nuovo veicolo farà il suo debutto ufficiale sul mercato USA nel corso del 2025. Per quanto riguarda i prezzi, si parla di una cifra che partirà da 45.000 dollari circa. Scopriamo insieme di seguito tutte le caratteristiche che andranno a contraddistinguere la nuova generazione di un modello che negli anni ha conquistato tantissimi appassionati di quattro ruote.

Honda Passport: i dettagli della quarta generazione

Una nuova generazione che non passa certamente inosservata poiché si presenta con un richiamo allo stile e al design dei fuoristrada. Un mezzo, dunque, che si prepara ad essere la scelta perfetta per utenti che adorano affrontare percorsi e sfide in off-road. Rispetto alla generazione precedente, infatti, la nuova si contraddistingue grazie ad una maggiore altezza da terra. Del tutto più aggressiva la versione TrailSport che dispone di sospensioni ideate appositamente per il fuoristrada e pneumatici all-terrain.

Non da meno la comodità che la nuova Honda Passport sarà in grado di offrire a bordo per tutti i passeggeri. Tra gli elementi che non mancano di certo un sistema multimediale con schermo touch da 12,3 pollici e un quadro strumenti digitale di 10,2 pollici. Per quanto riguarda, invece, le specifiche tecniche sappiamo che la casa automobilistica Honda manterrà sulla nuova Honda Passport il motore aspirato V6 di 3,5 litri con 285 CV. Non ci resta che attendere ulteriori novità e aggiornamenti da parte del costruttore.