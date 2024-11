Nuova BMW Serie 3: il modello si evolve e diviene più innovativo

BMW sta lavorando intensamente sulla prossima generazione della Serie 3, come mostrano le recenti foto spia. Le immagini del prototipo endotermico hanno svelato interessanti dettagli stilistici, anche se ancora parecchio camuffate. Anche per questa versione, però, è palese che il marchio tedesco abbia scelto di adottare il linguaggio di design “Neue Klasse”, già anticipato per i modelli elettrici.

Il frontale, nonostante il camuffamento, rivela un doppio rene dalle proporzioni più contenute, un richiamo alle forme storiche del marchio. Niente eccessi come sui modelli più recenti, ma linee pulite e proporzionate. Questa scelta era stata annunciata dal capo designer Adrian van Hooydonk, sottolineando l’intenzione di applicare questa nuova filosofia a tutti i futuri modelli BMW. E cosa dire del resto? Il muletto fotografato mostra un assetto ribassato e dettagli sportivi, come i quattro terminali di scarico posteriori. Forse una futura versione M? Di certo, BMW vuole continuare a offrire modelli che uniscono estetica e prestazioni, guardando al passato per ispirare il futuro.

Una gamma BMW per tutti: chi ne ha più ne metta

La nuova BMW Serie 3 sarà disponibile con motorizzazioni tradizionali, elettrificate e 100% elettriche. I modelli endotermici sfrutteranno una versione aggiornata della piattaforma CLAR, con propulsori Mild Hybrid e Plug-in Hybrid. La versione elettrica, invece, utilizzerà la piattaforma Neue Klasse, pensata per la mobilità sostenibile e per integrare le tecnologie di domani.

L’abitacolo, anche se non visibile nelle foto, offrirà certamente tecnologia di ultima generazione, con un sistema infotainment avanzato. Non è forse la tecnologia uno dei punti di forza di BMW? L’idea è quella di combinare innovazione e funzionalità per migliorare l’esperienza di guida. Il debutto della nuova Serie 3 è atteso tra un po’, dobbiamo aspettare il 2026. Cosa ci riserverà questa berlina iconica? Nei prossimi mesi, sicuramente ulteriori dettagli emergeranno sui suoi sviluppi. BMW sembra intenzionata a mantenere salda la sua tradizione, ma con uno sguardo deciso verso il futuro per rimarcare la sua duratura posizione nel mercato.