Il CEO di Huawei ha approfittato del salone dell’auto che si è svolto nella città di Guangzhou Per annunciare l’arrivo imminente della prossima serie di smartphone di Huawei, parliamo della Mate 70 Series, annuncio che è arrivato durante un’intervista e che arriva contestualmente al salone dell’auto durante il quale la nota azienda cinese ne ha approfittato per presentare al mondo la sua prima serie di automobili elettriche di alto livello dal nome Maextro, non si tratta di un annuncio casuale, bensì di un binomio pensato per mostrare al mondo come Huawei dopo il ban subito dall’America si è rimboccata le maniche andando a colmare un vuoto tecnologico legato alla totale assenza di strumenti e know how occidentali cosa che non era affatto scontata.

Arriva la Mate 70 Series

La nuova serie di smartphone in arrivo da parte di Huawei comprenderà i seguenti modelli: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS Ultimate, i quale come da tradizione Huawei andranno a migliorare il comparto fotografico ma non solo, Huawei ha infatti lavorato pesantemente per poter ottenere un traguardo che in molti credevano impensabile senza le tecnologie occidentali, il device infatti introdurrà un nuovo processore della famiglia Kirin 9000s 5G, che porterà con sé un architettura a 6 nm e prestazioni decisamente importanti seppur non paragonabili a quelle dei processori occidentali, cosa che però Huawei non interessa dal momento che allo stato attuale i suoi obiettivi sono altri

Per quanto riguarda il processore, sarà il Kirin 9100 e avrà una CPU octa core con un core Cortex-X1 Prime a 2,67 GHz, tre Cortex-A78 a 2,32 GHz e quattro Cortex-A55 a 2,02 GHz.

Per il resto le specifiche tecniche probabili sono le seguenti: