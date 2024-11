Con “Creami Extra WOW 50 Ed. 2024”, PosteMobile, il servizio di telefonia mobile di PostePay S.p.A. mira a offrire soluzioni vantaggiose ai nuovi clienti. Al costo di 5,99€ al mese, questa offerta comprende numerosi servizi. Tra cui minuti, SMS illimitati e 50GB di traffico dati in 4G+, con una velocità fino a 300Mbps. L’attivazione è prevista online o presso gli uffici postali. Essa richiede un investimento iniziale di 20€. Di cui 10€ per il piano e 10 euro per ricaricare il primo mese di servizio.

Flessibilità e trasparenza: i punti di forza di PosteMobile

La rete utilizzata è quella 4G+ di Vodafone. Quest’ ultima garantisce una copertura pari al 99% del territorio nazionale. Servizi utili come “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata e hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi sono inclusi senza costi aggiuntivi. In caso di credito insufficiente sulla SIM, il traffico voce, SMS e dati saranno soggetti a tariffe a consumo.

PosteMobile si distingue per la trasparenza e la facilità di gestione dell’offerta. Tramite l’app PostePay, disponibile per dispositivi mobili, gli utenti possono monitorare i consumi. Ma anche rinnovare il piano e configurare opzioni come la navigazione a consumo. La quale può essere attivata o disattivata gratuitamente. Il costo della connessione è calcolato sui KB effettivamente utilizzati, senza pagamenti nascosti o scatti anticipati.

L’assistenza clienti è operativa tutti i giorni, h24. Destinata a supportare privati, professionisti e aziende. La qualità della navigazione dipende da fattori come la copertura locale, le caratteristiche del dispositivo e il livello di congestione della rete. Insomma, con “Creami Extra WOW 50”, PosteMobile si conferma una scelta affidabile e conveniente. Assolutamente ideale per chi cerca una soluzione telefonica intuitiva e altamente personalizzabile. Ovviamente, acquista è solo una delle tante soluzioni che l’operatore mette a disposizione dei suoi clienti vecchi e nuovi. Per avere più informazioni dettagliate a riguardo potete consultare il suo sito web ufficiale.