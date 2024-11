Google ha introdotto una nuova funzione nell’app GoogleTelefono per contrastare le truffe telefoniche, si chiama Scam Detection. Annunciata al GoogleI/O 2024, questa tecnologia è ora disponibile in beta sui dispositivi Pixel e offre un sistema di avvisi per segnalare sospette attività fraudolente durante le chiamate. La caratteristica principale di tale funzionalità è che l’elaborazione avviene direttamente sullo smartphone. Dunque senza coinvolgere server esterni, garantendo così il massimo rispetto della privacy.

Google Telefono: sicurezza avanzata grazie all’intelligenza artificiale

Gli utenti possono attivare la funzione dalle impostazioni dell’app e ricevere notifiche in caso di attività sospetta. I segnali di allarme sono sia visivi, con messaggi pop-up, sia tattili, attraverso vibrazioni. Ad esempio, quando viene rilevata una potenziale truffa, compare una notifica con la scritta “Attività sospetta rilevata per questa chiamata”. Questa è poi accompagnata da opzioni per interrompere la conversazione o segnalarla come sicura. L’analisi non registra né conserva le conversazioni e non interviene sui contatti già salvati in rubrica. Garantisce così un utilizzo discreto e sicuro.

La nuova funzione di Google Telefono si basa su modelli di intelligenza artificiale, come Gemini Nano, implementati per i Pixel 9. Per i dispositivi più vecchi, a partire dai Pixel 6, verranno utilizzati altri modelli di apprendimento automatico progettati per lavorare direttamente sul dispositivo. Questo approccio consente di monitorare le chiamate in tempo reale senza sacrificare la performance dello smartphone.

In caso di numeri sconosciuti, il sistema invia avvisi sonori a intervalli regolari per informare i partecipanti che la chiamata è monitorata. Sebbene Google riconosca che il sistema non possa garantire una protezione infallibile, rappresenta un valido strumento per prevenire le truffe. La funzione è attualmente disponibile in lingua inglese e riservata agli utenti statunitensi, ma potrebbe essere estesa ad altri mercati. Con questo aggiornamento, Google aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, dimostrando ancora una volta l’impegno nel proteggere gli utenti da minacce sempre più sofisticate.