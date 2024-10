Recentemente Google ha avviato la distribuzione dell’ultima versione del proprio sistema operativo mobile. Android 15, infatti, è ora disponibile in forma stabile per tutti gli smartphone Pixel compatibili, ma con il diffondersi dell’aggiornamento iniziano ad emergere le prime segnalazioni di problemi vari. Secondo quanto segnalato in rete da diversi utenti, l’update dell’ultima versione sta creando grossi problemi a diversi Pixel 6.

I Pixel 6 si bloccano con Android 15, come comportarsi

Con la nuova versione di Android alcuni utenti si affrettano ad installarla per scoprire dettagliatamente le nuove funzionalità, ma allo stesso tempo c’è anche chi preferisce temporeggiare in attesa di scoprire eventuali problemi evidenziati da altri utenti. Difatti, così è stato e sono diverse le segnalazioni di problemi giunti ai possessori di Google Pixel 6 in seguito all’installazione di Android 15, seppur con modalità differenti. Alcuni, in seguito all’attivazione di “Spazio privato”, una delle nuove funzionalità introdotte dall’ultima versione del sistema operativo, hanno riscontrato il blocco completo del dispositivo. Altri utenti ,invece, si sono ritrovati con uno smartphone inutilizzabile apparentemente senza motivo, in maniera del tutto casuale. Se da un lato dunque il blocco dei Pixel 6 non sembra necessariamente collegato ad un fattore comune, se non per l’aggiornamento ad Android 15, dall’altro c’è un comune denominatore: lo smartphone diventa completamente inutilizzabile e non risponde ad alcun tipo di comando o procedura. Per quanto riguarda tutti gli utenti in possesso di un Google Pixel 6 e che non hanno ancora installato l’aggiornamento ad Android 15 è consigliabile attendere, dato che l’azienda potrebbe prendere atto del problema, analizzarlo e proporre una soluzione come del resto già accaduto precedentemente, per di più sempre con i dispositivi in questione. Qualora invece altri utenti avessero già installato l’ultima versione del sistema operativo, senza riscontrare problemi, sarebbe opportuno evitare l’attivazione del nuovo Spazio privato, almeno finché la situazione non verrà chiarita approfonditamente. Infine, per gli sfortunati utenti che hanno riscontrato il blocco del proprio Pixel 6, momentaneamente l’unica cosa da fare è quella di tentare di contattare l’azienda che potrebbe semplicemente proporre un intervento a pagamento.